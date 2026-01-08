Por conflictos con OSEF, murió en Tierra del Fuego un hombre que no recibió su medicación: protesta de su familia contra la obra social

Se trata de Mauricio “Licho” Ulloa, quien quedó en medio de la burocracia de la Obra Social del Estado Fueguino. Al fallecer en Buenos Aires, la familia inició una colecta para llevar sus restos a Río Grande.

Oscar "Licho" Ulloa. Foto: Redes sociales

Oscar Mauricio “Licho” Ulloa quedó rehén de la Obra Social del Estado Fueguino y murió tras no recibir la medicación que necesitaba ante los tiempos de la burocracia.

La hija de la víctima explicó que, al llegar a Buenos Aires para retomar su tratamiento, su padre se enteró que la obra social le había cortado la prestación por falta de pago.

Reclamo de la familia de un hombre que no recibió medicamentos de por parte de OSEF. Video: Gentileza Canal Siete de Salta.

Esto generó una ola de reclamos ante la OSEF, ya que el hombre no pudo recibir los costosos remedios para combatir el linfoma pese a que su tratamiento estaba autorizado.

Esto ocurrió debido a que OSEF no había actualizado el pago.