Beneficios del Certificado Único de Discapacidad: los requisitos actualizados para mantener el CUD en 2026
Incluye varios beneficios que van desde coberturas completas de salud hasta exención en el pago de peajes. Año a año, se renuevan los requisitos de la Junta Médica Evaluadora para darlo por válido. Así, cada año hay que volver a tramitarlo.
El Certificado Único de Discapacidad es fundamental para muchas personas, ya que significa la puerta a obtener beneficios que van desde cuestiones de salud hasta actividades culturales. Por esto mismo, resulta importante conocer los requisitos actualizados para no perder este documento que se entrega a personas que padecen distintas afecciones.
Para conseguir el CUD es necesario contar con ciertos requisitos excluyentes este 2026 tales como un diagnóstico médico actualizado, estudios complementarios que respalden la condición y, en algunos casos, informes de especialistas que detallen el grado de discapacidad.
Cuáles son los requisitos para tramitar el CUD
Para saber cuáles son los requisitos específicos de cada persona para tramitar el CUD, la persona debe ingresar a la página oficial y completar con sus datos personales. A partir de allí, sabrá qué documentos llevar al trámite presencial y a dónde dirigirse.
Cómo tramitar el CUD para el 2026
- Reuní la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).
- Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.
- Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.
- El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.
- Una vez realizado y aprobado el trámite, vas a poder visualizar el CUD en la app Mi Argentina. Puede tardar varias semanas e incluso meses.
Listado de enfermedades incluidas en el CUD (Certificado Único de Discapacidad)
Las condiciones contempladas abarcan un amplio espectro de afecciones de origen físico, sensorial, mental o intelectual.
Algunas de las enfermedades y trastornos que justifican la emisión del CUD son:
- Parálisis o debilidad muscular.
- Amputaciones.
- Enfermedades neuromusculares.
- Ceguera total o baja visión.
- Sordera o trastornos auditivos severos.
- Retraso mental.
- Trastornos del espectro autista (TEA).
- Síndrome de Down.
- Otros síndromes genéticos o cuadros neuropsiquiátricos complejos.
Los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026
- Cobertura de salud: cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.
- Transporte gratuito: acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
- Eximición de tasas municipales: algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.
- Beneficios en la compra de automotores: exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.
- Asignaciones familiares: acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de down.
- Derechos laborales: inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.
- Facilidades para la instalación de comercios: acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.
- Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento.