Discapacidad, Certificado Único de Discapacidad. Foto: Pexels

El Certificado Único de Discapacidad es fundamental para muchas personas, ya que significa la puerta a obtener beneficios que van desde cuestiones de salud hasta actividades culturales. Por esto mismo, resulta importante conocer los requisitos actualizados para no perder este documento que se entrega a personas que padecen distintas afecciones.

Para conseguir el CUD es necesario contar con ciertos requisitos excluyentes este 2026 tales como un diagnóstico médico actualizado, estudios complementarios que respalden la condición y, en algunos casos, informes de especialistas que detallen el grado de discapacidad.

Certificado Único de Discapacidad Foto: Gobierno argentino

Cuáles son los requisitos para tramitar el CUD

Para saber cuáles son los requisitos específicos de cada persona para tramitar el CUD, la persona debe ingresar a la página oficial y completar con sus datos personales. A partir de allí, sabrá qué documentos llevar al trámite presencial y a dónde dirigirse.

Consulta de requisitos para el CUD Foto: argentina.gob.ar

Cómo tramitar el CUD para el 2026

Reuní la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios). Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora. Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta. El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen. Una vez realizado y aprobado el trámite, vas a poder visualizar el CUD en la app Mi Argentina. Puede tardar varias semanas e incluso meses.

Listado de enfermedades incluidas en el CUD (Certificado Único de Discapacidad)

Las condiciones contempladas abarcan un amplio espectro de afecciones de origen físico, sensorial, mental o intelectual.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene validez en toda la Argentina. Foto: NA.

Algunas de las enfermedades y trastornos que justifican la emisión del CUD son:

Parálisis o debilidad muscular.

Amputaciones.

Enfermedades neuromusculares.

Ceguera total o baja visión.

Sordera o trastornos auditivos severos.

Retraso mental.

Trastornos del espectro autista (TEA).

Síndrome de Down.

Otros síndromes genéticos o cuadros neuropsiquiátricos complejos.

Los beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en 2026