Rolando Figueroa inauguró una nueva ampliación de la red de gas en Centenario, Neuquén Foto: NeuquenInforma.gob

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó junto al intendente de Centenario, Esteban Cimolai, la inauguración de una nueva ampliación de la red de gas natural en el sector de Segunda Meseta de la ciudad. En el mismo acto, las autoridades firmaron un contrato para la ejecución de una nueva obra que beneficiará a 466 familias.

Durante su discurso, Figueroa señaló que el plan de trabajo fue diseñado hace dos años de manera conjunta con el jefe comunal y que tiene como objetivo brindar soluciones concretas a los vecinos. Asimismo, destacó el trabajo articulado entre la provincia y los municipios a través de contratos de obra delegada, una modalidad que permite ejecutar proyectos, recuperar la inversión y fortalecer el compromiso ciudadano.

En relación con el esquema de financiamiento, el gobernador explicó que en Centenario “la provincia realiza el prefinanciamiento” y luego el municipio “organiza y lleva adelante el recupero de la obra para continuar conectando a más vecinos”.

La ampliación inaugurada permitirá que 96 familias de los barrios Libertad y Nuevo Amanecer accedan al servicio de gas natural. Los trabajos estuvieron a cargo de la empresa Instalquen S.A. y demandaron una inversión de 169.210.000 pesos.

Por su parte, el intendente Cimolai valoró el respaldo del gobierno provincial y subrayó la importancia de la firma del nuevo contrato. “Venimos inaugurando obras en 2024, en 2025 y ahora en 2026, todas vinculadas al servicio de gas. Para nosotros es un placer y estamos muy agradecidos por este acompañamiento de la provincia”, expresó.

Del acto inaugural también participaron los ministros de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y de Infraestructura, Tanya Bertoldi, además de otros funcionarios provinciales y municipales.

Obras de gas en el interior neuquino

Figueroa remarcó que, para garantizar el acceso a servicios esenciales en las localidades del interior, el gobierno provincial decide intervenir en aquellos lugares donde la inversión privada no resulta atractiva. “La provincia trabaja con Camuzzi: en algunas localidades a la empresa le interesa estar y en otras no, porque no es rentable. En esos casos, muchas veces el gobierno lleva la red de gas hasta esos lugares”, explicó.

En ese sentido, recordó que durante la semana se habilitó el servicio de gas natural en Los Miches y adelantó que en el transcurso del mes se llegará con gas natural a Las Ovejas, para luego continuar hacia Varvarco.

Finalmente, el gobernador resaltó los resultados del programa en Centenario, donde ya se alcanzó a más de 3.000 familias, y anticipó que la iniciativa “se va a potenciar, no solo hacia el norte, sino también en otros puntos de la provincia”.