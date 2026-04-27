Clima en Neuquén este lunes 27 de abril de 2026: Durante la mañana, se espera un día parcialmente nuboso con una mínima de 4.9°C. La humedad alcanzará el 35%, lo que puede hacer sentir el aire fresco. Los vientos soplarán del oeste a una velocidad máxima de 27 km/h, creando un ambiente agradable pero fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y la noche, las condiciones serán similares. Las temperaturas alcanzarán hasta los 17°C, mientras el cielo seguirá parcialmente nuboso. La humedad se mantendrá estable y continuarán los vientos con rachas de hasta 17 km/h. No hay precipitaciones previstas, garantizando un día tranquilo en cuanto a lluvias se refiere.

Recuerde tomar precauciones si planea actividades al aire libre, dadas las temperaturas frescas por la mañana.