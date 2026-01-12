Rolando Figueroa inauguró el primer Punto Seguro de Neuquén. Foto: Prensa

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó la inauguración del primer tótem inteligente del proyecto Punto Seguro, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la asistencia al turista en zonas de la cordillera.

El dispositivo está ubicado en un punto clave de la Ruta Nacional 40 (7 Lagos), específicamente en la zona de Ñivinco, a 14 kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial 65 a través de la cual se accede a Villa Traful.

Neuquén inauguró el primer Punto Seguro con tecnología satelital para emergencias y conectividad.

El gobernador indicó que serán “15 tótems instalados en puntos estratégicos que fortalecerán la seguridad en zonas agrestes y turísticas”, a la vez que señaló que “esta iniciativa transforma un recurso proveniente de la actividad pesquera en un beneficio directo para las comunidades y para quienes recorren el sur de la provincia”.

“El objetivo central es brindar mayor tranquilidad a quienes transitan las rutas neuquinas. No solo estamos dando conectividad para el turismo: estamos salvando vidas, al reducir los tiempos de respuesta ante emergencias médicas o accidentes en lugares donde antes estábamos incomunicados”, sumó.

El proyecto representa una inversión total de 120 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos genuinos provenientes de la venta de permisos de pesca provinciales, administrados por la dirección provincial de Fauna que integra el ministerio de Seguridad.

Cada Punto Seguro cuenta con una estructura de tres metros de altura, diseñada para resistir condiciones climáticas extremas y operar de manera 100% autónoma mediante paneles solares.

Además, cuentan con internet satelital, lo que permite comunicación en tiempo real en áreas antes aisladas. De esta manera, se garantizará que el servicio esté operativo las 24 horas, los 365 días del año.

Además de la seguridad vial, los tótems funcionarán como herramientas de detección temprana de incendios forestales y monitoreo ambiental. Para los amantes de la pesca, el sistema permitirá incluso la compra de permisos de manera digital en el lugar.