Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Villa La Angostura
Villa La Angostura

Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Noroeste 15 - 38 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Oeste 30 - 58 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 34 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 21° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 21°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:12
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 34m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:12 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 34 - 64 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 9 - 28 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 9 - 26 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 7 - 24 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 9 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 9 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 6 - 20 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Noroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Noroeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Noroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Noroeste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Noroeste 17 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Noroeste 21 - 42 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 20° Noroeste 19 - 42 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Noroeste 15 - 38 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 18° 18° Noroeste 14 - 28 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 18° 18° Noroeste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
20:00 19° 19° Noroeste 25 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Noroeste 31 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Oeste 30 - 58 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Oeste 34 - 63 km/h 0% Nubes y claros
24:00 18° 18° Oeste 28 - 64 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.