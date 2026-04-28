Pronóstico en Neuquén: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% 0.3 mm (0 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.
Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 6° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Neuquén
Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 34 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 21° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:12
|Puesta del sol
|18:46
|Horas de luz
|10h 34m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 08:12 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 34 - 64 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|7°
|Oeste 9 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|8°
|7°
|Oeste 9 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|9°
|8°
|Oeste 7 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|9°
|8°
|Oeste 9 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|7°
|5°
|Oeste 9 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|6°
|5°
|Oeste 6 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|8°
|7°
|Oeste 9 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|8°
|7°
|Oeste 8 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|8°
|7°
|Noroeste 8 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|11°
|11°
|Noroeste 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|13°
|13°
|Noroeste 8 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|16°
|16°
|Noroeste 9 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|18°
|18°
|Noroeste 11 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|20°
|20°
|Noroeste 17 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|21°
|21°
|Noroeste 21 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|20°
|20°
|Noroeste 19 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|19°
|19°
|Noroeste 15 - 38 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|18°
|18°
|Noroeste 14 - 28 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|18°
|18°
|Noroeste 15 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|19°
|19°
|Noroeste 25 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|20°
|20°
|Noroeste 31 - 58 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|19°
|19°
|Oeste 30 - 58 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|18°
|18°
|Oeste 34 - 63 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|18°
|18°
|Oeste 28 - 64 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Ciudades
Buenos Aires Clima en
La Plata Clima en
Córdoba Clima en
Rosario Clima en
Mendoza Clima en
Tucumán Clima en
Salta Clima en
Santa Fe Clima en
San Juan Clima en
Resistencia Clima en
Corrientes Clima en
Posadas Clima en
Paraná Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
San Luis Clima en
S. del Estero Clima en
Catamarca Clima en
La Rioja Clima en
Neuquén Clima en
Viedma Clima en
Rawson Clima en
Santa Rosa Clima en
Río Gallegos Clima en
Ushuaia