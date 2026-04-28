Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 34 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.

Mañana se esperan 21° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 19°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.