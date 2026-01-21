Terremotos. Foto: Unsplash

Este martes por la noche se registró un temblor en distintas localidades en Córdoba, con su epicentro de Deán Funes. Esto generó cierta preocupación, por posibles réplicas o incluso la posibilidad de que se den sismos en Buenos Aires.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) indicó que el temblor fue de 4.4 grados de magnitud, alrededor de las 20:07. El epicentro mencionado fue a 21 kilómetros al oeste de Deán Funes, en la zona norte de la provincia.

Hubo un temblor en Córdoba. Foto: Inpres

La profundidad del temblor fue a 30 kilómetros, mientras que testigos indicaron que en Dean Funes y Cruz del Eje se percibió el movimiento de objetos en los hogares, como lámparas y adornos. Más lejos del epicentro, algunos vecinos indicaron que se percataron de lo que ocurría estando acostados.

Otras localidades que reportaron movimientos fueron Quilino, La Calera, Malagueño, Cosquín y La Cumbre.

¿Puede darse un temblor en Buenos Aires?

Una duda recurrente es si puede darse un temblor en Buenos Aires, ante la reciente noticia de un movimiento en Córdoba. No hay ninguna alerta o advertencia por posibles réplicas, por lo que no hay peligro alguno.

El último sismo en Buenos Aires se dio en 2018, en las cercanías del country La Horqueta, Esteban Echeverría.

Cabe recordar que Buenos Aires no suele sufrir terremotos, más allá algún evento histórico. Por ejemplo, en noviembre de 2018 se desarrolló un sorpresivo fenómeno de magnitud 3.8, con su epicentro en las cercanías del partido de Esteban Echeverría, a 30 kilómetros de La Plata.

Buenos Aires tiene la peligrosidad sísmica más baja del país. Este concepto refiere a la chance de que se den terremotos en una zona por un periodo de tiempo puntual.

Los mayores peligros de fenómenos de esta clase se dan en San Juan y Mendoza, mientras que lo contrario ocurre en la zona este, con la Ciudad de Buenos Aires incluida.