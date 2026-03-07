El movimiento tuvo su epicentro cerca de la localidad de Chepes. Foto: Wikipedia.

Un terremoto de magnitud 5 se registró este sábado 7 de marzo por la tarde en la provincia de La Rioja y fue percibido también en varias zonas del oeste y centro del país. El movimiento tuvo su epicentro cerca de la localidad de Chepes y según los primeros reportes oficiales, no provocó daños materiales.

Sismo de magnitud 5 en La Rioja: dónde fue el epicentro

De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el temblor ocurrió a las 14:13 y se originó a una profundidad aproximada de 135 kilómetros, lo que llevó a los especialistas a clasificarlo como un sismo intermedio.

Sismo en La Rioja. Foto: NA.

El epicentro se ubicó a unos 35 kilómetros al suroeste de Chepes, en las coordenadas -31,53° de latitud sur y -66,88° de longitud oeste. Debido a su profundidad, el fenómeno pudo percibirse en distintas provincias, aunque con menor intensidad.

La jornada en La Rioja ya estaba marcada por fuertes lluvias y por una alerta meteorológica vigente, por lo que previamente las autoridades habían recomendado a los vecinos evitar desplazamientos innecesarios.

El temblor se sintió en Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan

El movimiento sísmico también fue sentido en varias localidades de Córdoba, entre ellas Alta Gracia, La Falda y Villa Carlos Paz, según reportes de las guardias de Defensa Civil. Además, habitantes de San Luis, Mendoza y San Juan comentaron en redes sociales haber notado el temblor.

Localidad de Chepes, La Rioja. Foto: Wikipedia.

El organismo explicó que el área donde se produjo el evento presenta actividad tectónica moderada, característica de la región precordillerana. El radio de percepción fue estimado en 155 kilómetros al este de San Juan y 203 kilómetros al norte de San Luis.

Cómo se percibió el movimiento en distintas provincias

En la provincia de San Luis, algunos vecinos manifestaron haber sentido una leve vibración dentro de viviendas y edificios. En Mendoza, en tanto, hubo reportes desde localidades como Uspallata y Las Heras, mientras que en San Juan varios habitantes de Villa San Agustín aseguraron haber notado el movimiento.

En zonas alejadas del epicentro, algunas personas señalaron haber sentido el movimiento como una leve oscilación, similar a cuando la cama se mueve suavemente. Otros mencionaron que observaron balancearse objetos colgantes, como lámparas o adornos.

Uspallata, Mendoza. Foto: Instagram @visita_uspallata

Otros sismos registrados durante la mañana en San Juan

Durante la mañana del mismo día, ya se habían registrado otros dos sismos de menor magnitud en San Juan entre las 9 y las 11, que alcanzaron 3,7 y 2,6 en la escala de magnitud. Debido a su baja intensidad, casi no fueron percibidos por la población.

Según el informe del Inpres, el evento alcanzó una intensidad entre III y IV en la escala Mercalli modificada, lo que explica que pudiera ser percibido a varios cientos de kilómetros de distancia. Hasta una hora después del fenómeno no se habían registrado réplicas de importancia.