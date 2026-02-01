Trámites en ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reiteró la importancia de contar con la Certificación Negativa, un documento cada vez más solicitado para trámites administrativos en todo el país. Se trata de un comprobante oficial, gratuito y de obtención inmediata, que tiene una función clave: confirmar que una persona no registra ingresos, beneficios sociales ni aportes previsionales dentro del sistema.

Este certificado se volvió esencial para múltiples gestiones, tanto en organismos estatales como en instituciones privadas, ya que permite validar la situación laboral y previsional del solicitante sin necesidad de presentar otros documentos adicionales. Su versatilidad lo convierte en uno de los trámites más utilizados por estudiantes, trabajadores informales, beneficiarios de programas provinciales y personas que necesitan acreditar la ausencia de ingresos formales.

¿Qué información confirma la Certificación Negativa?

La Certificación Negativa funciona como un informe exhaustivo que demuestra que el ciudadano no está vinculado a ningún tipo de registro activo dentro de ANSES. En términos prácticos, el documento certifica que la persona:

Situación laboral

No tiene aportes como trabajador en relación de dependencia.

No presenta declaraciones juradas en provincias no incluidas en el SIPA.

No realiza aportes como monotributista, autónomo, monotributista social ni trabajador de casas particulares.

Beneficios y prestaciones

No cobra Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo ni asignaciones familiares.

No recibe planes o programas sociales administrados por ANSES.

No percibe Prestación por Desempleo.

No cuenta con jubilaciones, pensiones o beneficios previsionales vigentes.

Cobertura de salud

No posee obra social registrada en el sistema de ANSES.

Esta información es clave para numerosos organismos que necesitan verificar la situación económica o social del ciudadano antes de otorgar beneficios, becas, subsidios o servicios específicos.

¿Para qué trámites se solicita este documento?

La Certificación Negativa suele ser requerida en situaciones muy diversas. Entre los usos más frecuentes se encuentran:

Inscripciones educativas: becas, programas de formación y carreras universitarias.

Trámites de salud: acceso a hospitales públicos, derivaciones o solicitudes de cobertura.

Programas provinciales o municipales: subsidios habitacionales, ayudas económicas, acompañamientos sociales.

Gestiones bancarias o financieras: apertura de cuentas, acreditación de situación laboral o evaluaciones de ingresos.

Solicitudes laborales: especialmente para trabajadores informales o personas que deben demostrar que no poseen aportes activos.

Gracias a su rapidez y claridad, este documento se convirtió en un estándar dentro de la administración pública y una herramienta fundamental para acreditar la situación socioeconómica.

Cómo obtener la Certificación Negativa

El trámite es 100% gratuito y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Existen dos vías principales:

1. Desde la web de ANSES

Ingresar a www.anses.gob.ar. Seleccionar la opción “Certificación Negativa”. Ingresar el número de CUIL. Elegir un período dentro de los últimos seis meses. Descargar el documento en PDF.

2. Desde la app mi ANSES

Abrir la aplicación e iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ingresar a la sección “Mis Datos”. Seleccionar la opción para descargar la Certificación Negativa.

En ambos casos, el sistema genera el comprobante de manera inmediata, sin turnos ni demoras.

Validez, características y datos adicionales

La Certificación Negativa tiene una validez de 30 días desde su emisión. Una de sus ventajas es que no requiere firma ni sello de un agente de ANSES, ya que posee un código único de validación.

El documento puede presentarse impreso o en formato digital, dependiendo del trámite o institución que lo solicite.

Además, incluye un dato adicional relevante:

Indica si la persona está registrada como monotributista social, categoría que influye en determinados trámites vinculados a ingresos o programas estatales.

Un trámite simple, rápido y fundamental

En un contexto donde cada vez más gestiones requieren documentación actualizada, la Certificación Negativa se consolidó como uno de los trámites más útiles del sistema previsional. Su facilidad de obtención, su validez inmediata y su amplio reconocimiento la convierten en una herramienta fundamental para quienes necesitan acreditar su situación laboral, previsional o social ante distintos organismos del país.

