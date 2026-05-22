Se incendió una subestación de Edesur. Foto: Captura

Más de 100 mil usuarios de la Ciudad de Buenos Aires quedaron sin suministro eléctrico durante la madrugada de este viernes 22 de mayo luego de un incendio registrado en una subestación de Edesur. El episodio afectó principalmente a vecinos de Caballito, Almagro, Villa Crespo y La Paternal, aunque con el paso de las horas el servicio comenzó a restablecerse de manera parcial en algunas zonas.

De acuerdo con los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en el momento más crítico del apagón hubo 103.760 usuarios sin luz. Más tarde, esa cifra se redujo a poco más de 25 mil afectados. El foco del problema se originó tras la explosión de un transformador en la central eléctrica ubicada en la intersección de Río de Janeiro y Antonio Machado.

Se incendió una subestación de Edesur. Video: X @nicolasgonz20

Volvió la luz a la Ciudad de Buenos Aires

Alrededor de las 7 de la mañana comenzó una normalización paulatina en algunas zonas, Edesur seguía trabajando en la subestación afectada y el restablecimiento dependía del avance de las tareas técnicas. Según los números informados por el ENRE, para las 7.45, el número de usuarios sin luz se ubicaba en 24.601.

Con el correr de las horas, el servicio se fue normalizando y para la actualización de las 9.10, tan solo 508 usuarios se encontraban sin luz.

El mapa de los cortes de luz

Los usuarios pueden seguir el estado del suministro a través del mapa de cortes del ENRE y también en los canales de consulta de Edesur, donde se actualiza la cantidad de afectados y las zonas comprometidas por la interrupción del servicio.

Qué se sabe del incendio en una subestación de Edesur

En el lugar trabajaron al menos tres dotaciones de Bomberos Voluntarios para controlar las llamas, mientras personal policial cortó la circulación en la zona por prevención. Hasta el momento no se reportaron vecinos que hayan necesitado asistencia médica a causa del incidente.

Al mismo tiempo, una cuadrilla de Edesur se desplegó en la subestación afectada para iniciar las tareas técnicas necesarias y avanzar con la recuperación del servicio. La reposición de la energía se fue dando de forma paulatina, aunque todavía persistían cortes en distintos barrios porteños.

Qué barrios fueron los más afectados

Los barrios con mayor impacto durante las primeras horas fueron Caballito, Almagro, Villa Crespo y La Paternal, aunque también se mencionaron otras zonas del área de cobertura de Edesur. La magnitud del corte hizo que el episodio se convirtiera en uno de los apagones más importantes de la jornada en la Ciudad de Buenos Aires.