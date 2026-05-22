Trenes Argentinos anunció que circulará con servicio limitado durante el lunes 25 de mayo. Foto: Trenes Argentinos

Trenes Argentinos comunicó que el servicio de la línea San Martín estará limitado el feriado de este lunes 25 de mayo debido a la ejecución de obras en zona de vías, las cuales se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional.

“Los trabajos que se efectúan consisten en el reemplazo de rieles, nivelación y alineación del tendido de vías y forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional para incrementar los niveles de seguridad operacional del servicio”, se indicó mediante un comunicado.

Qué estaciones de la línea San Martín no estarán operativas el feriado del 25 de mayo

Desde Trenes Argentinos informaron que el servicio de la línea San Martín estará limitado el lunes 25 de mayo, desde el primer tren y hasta las 19, entre Villa del Parque y Pilar/Dr. Cabred, sin llegar a la terminal de Retiro.

En tanto, las tareas se llevarán a cabo entre las estaciones Villa Crespo y La Paternal. Según el comunicado, las obra “requieren la ocupación total del tendido de ambas vías. Por ello, no podrán circular trenes por el sector durante la afectación”.

El tren San Martín tendrá recorrido limitado.

Hay que tener en cuenta que la intervención de las vías podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Ante esta eventual situación, Trenes Argentinos pidió que los pasajeros se mantengan al tanto consultando en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la app para celulares.

Qué servicios operan en el Tren San Martín y cuáles son sus estaciones

Retiro - José C. Paz / Pilar / Dr. Cabred: Retiro, Palermo, Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William Case Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz, Sol y Verde, Presidente Derqui, Villa Astolfi, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred

El tren Sarmiento también tendrá servicio limitado el fin de semana largo

Por otro lado, se informó que la línea Sarmiento de trenes también funcionará con servicio limitado durante el fin de semana largo debido a trabajos de renovación del sistema de señalamiento.

“Para los trabajos es necesario que los trenes no circulen por el sector por cuestiones de seguridad operacional. El martes 26 de mayo la prestación se desarrollará de acuerdo a sus frecuencias habituales”, señalaron en un comunicado.

De esta manera, desde el primer tren del sábado 23 de mayo y hasta el último servicio del lunes 25, el ramal Once-Moreno circulará únicamente entre Once y Merlo. En tanto, el servicio Moreno-Mercedes permanecerá interrumpido.

Las tareas contemplan la modernización de la mesa de mando de la cabina de señales y cambios que opera en la estación Moreno.

La intervención forma parte de un proceso de recuperación de cabinas mayor que incluye las mesas de Castelar y Haedo.