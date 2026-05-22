Línea 7 de colectivos Foto: Wikipedia

La Línea 7 de colectivos, una de las que conectan el centro porteño con el sudoeste de la Ciudad, podría tener una reconfiguración importante en sus recorridos. El plan oficial quedó bajo un proceso de consulta a través de un Foro de Participación Ciudadana, donde usuarios y vecinos pueden dejar comentarios antes de que se avance con la aprobación.

Según el esquema puesto a consideración pública, la propuesta combina tres movimientos clave: 1) acortar el recorrido del ramal A, 2) extender el ramal B hacia una nueva cabecera en la zona sur, y 3) crear un ramal C que conecte Retiro con el área de General Paz/Eva Perón utilizando corredores de alta velocidad. La iniciativa fue presentada por la operadora y tomó forma en el marco de un análisis técnico del Gobierno local.

Recorte del ramal A: nueva cabecera antes de entrar al parque

El cambio más notorio para quienes usan la 7 rumbo a Parque Avellaneda aparece en el ramal A. La idea es recortar el tramo final y fijar cabecera en Lacarra y Directorio, evitando el ingreso más profundo hacia calles internas del área del parque. Con esta modificación, el colectivo dejaría de “meterse” por sectores residenciales y finalizaría antes, concentrando el servicio sobre arterias de mayor circulación.

Desde la argumentación oficial y empresarial, el punto de partida es la baja demanda en el tramo final cercano a la cabecera actual, y la existencia de una oferta de transporte que permitiría absorber parte de los viajes ante la supresión parcial. Ese diagnóstico figura en los fundamentos citados por medios que accedieron al informe técnico.

Extensión del ramal B: más cobertura hacia el sur y paso por el Barrio Olímpico

Para el ramal B, hoy asociado al eje Retiro–Barrio Samoré, el plan plantea una prolongación del trayecto hasta el cruce de avenidas Escalada y Roca, manteniendo el paso por Samoré e incorporando el entorno del Barrio Olímpico. La ampliación agregaría alrededor de 2,4 km y busca reforzar la conectividad en un sector que viene sumando desarrollos urbanísticos y demanda de movilidad.

Además del objetivo de cobertura, la reubicación de la cabecera también apunta a reducir impactos operativos dentro del tejido residencial donde hoy termina el servicio y a compatibilizar el esquema con el desarrollo del área vinculada a Dellepiane. En otras palabras: la Ciudad intenta equilibrar necesidad de transporte, operación y convivencia urbana en el extremo del recorrido.

Nuevo ramal C: conexión por Dellepiane/General Paz

La tercera pata del proyecto es la creación de un ramal C que conectaría Retiro con la zona de General Paz y Eva Perón, aprovechando el corredor de Autopista Dellepiane y el futuro esquema asociado al Metrobús Dellepiane. En los fundamentos técnicos se aclara que, mientras ese Metrobús no esté operativo, el servicio circularía por la autopista sin paradas intermedias en el tramo comprendido entre el ingreso por Lacarra y el egreso por General Paz.

Línea 7 de colectivos Foto: Facebook

Un dato relevante: aunque el recorrido use autopista, no se lo describe como “servicio expreso”, sino como un servicio común que, por configuración del corredor, tendría un tramo de tránsito más rápido y directo. Para muchos usuarios, esto puede traducirse en una alternativa más ágil para conectar el centro con el sudoeste.

Frecuencias y flota: cómo quedaría la operación

El documento que acompaña la propuesta también define parámetros operativos. Se mencionan frecuencias estimadas en hora pico de 12 a 17 minutos para los ramales A y B, y más espaciadas para el nuevo C, en el orden de 20 a 28,5 minutos. En paralelo, la línea pasaría a operar con un parque de unidades dentro de un rango de mínimo 30 y máximo 42 colectivos, según lo difundido en la síntesis del trámite.

Cómo participar: foro abierto para vecinos y usuarios

Antes de que los cambios se implementen, la Ciudad habilitó un Foro de Participación Ciudadana para discutir la modificación de los parámetros operativos de la Línea 7. La convocatoria está respaldada por una resolución específica (mencionada como Resolución N° 93/SECT/26) y busca reunir opiniones de usuarios, organizaciones y vecinos que usan el servicio a diario.