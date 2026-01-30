ANSES cambió los días de cobro de las jubilaciones para febrero:

ANSES cambió los días de cobro de las jubilaciones para febrero. Foto: Pexels.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó el calendario de pagos correspondiente a febrero para jubilados y pensionados a raíz de los feriados nacionales por Carnaval. La medida implica modificaciones en algunas fechas habituales de cobro, de acuerdo con la terminación del DNI de los beneficiarios.

El nuevo esquema ya fue oficializado y se aplicará de manera automática, sin necesidad de que los titulares realicen gestiones adicionales. Desde el organismo previsional aclararon que el cambio no afecta los montos a percibir, aunque sí puede alterar el día en que se acredita el haber.

La reprogramación impacta principalmente en quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, cuyos pagos suelen concentrarse en la última parte del mes.

La reprogramación impacta principalmente en quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo. Foto: Unsplash

Según explicaron desde la ANSES, el ajuste del cronograma responde al efecto de los feriados de Carnaval sobre la operatoria bancaria y administrativa.

Con el objetivo de evitar superposiciones con jornadas no laborables y garantizar el normal funcionamiento del sistema de pagos, se resolvió reordenar algunas fechas del calendario habitual.

La medida fue avalada por el Poder Ejecutivo y confirmada por el presidente Javier Milei. Desde el organismo indicaron que el objetivo central es prevenir demoras en las acreditaciones y asegurar que los haberes se depositen con normalidad en las cuentas bancarias.

El calendario de pagos de la ANSES para febrero de 2026

El ajuste del cronograma responde al efecto de los feriados de Carnaval. Foto: Freepik

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0 : 9 de febrero

DNI terminados en 1 : 10 de febrero

DNI terminados en 2 : 11 de febrero

DNI terminados en 3 : 12 de febrero

DNI terminados en 4 : 13 de febrero

DNI terminados en 5 : 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7 : 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3 : 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5 : 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7 : 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Los montos finales de las jubilaciones con el bono extraordinario

Con el aumento del 2,85% y el bono extraordinario, los ingresos totales a cobrar en febrero serán los siguientes: