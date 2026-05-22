Incendio en Edesur. Foto: Captura

Miles de usuarios se quedaron sin luz durante la madrugada de este viernes tras producirse un incendio en una subestación de la empresa Edesur. Algunos de los barrios afectados fueron Caballito, La Paternal, Almagro y Villa Crespo.

Según un informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en el pico de la interrupción se registraron un total de 103.760 usuarios afectados. Con el correr de las horas la cifra de afectados bajó a poco más de 25 mil. Por su parte, el incendio se produjo tras la explosión de un transformador de la central eléctrica ubicada en el cruce de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado.

Se incendió una subestación de Edesur. Video: X @nicolasgonz20

Al menos tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el fuego, mientras que en la zona se encontraba personal policial, debido a que la circulación debió ser cortada y trascendió que, por el momento, ningún vecino necesitó asistencia médica.

En tanto, se informó que una cuadrilla de Edesur ya se encontraba en la subestación donde ocurrió el incendio para iniciar con las tareas correspondientes y que luego se vaya restableciendo el servicio.

Según los datos relevados por el ENRE, a las 7 horas, el corte de suministro eléctrico afectaba a casi 8.098 usuarios en Almagro, 6355 en Villa Crespo y 5363 en Caballito; mientras que La Paternal, otro de los barrios más afectados, ya recuperó el suministro eléctrico en su mayoría.

Cuándo vuelve la luz tras el apagón

Si bien alrededor de las 7 de la mañana y en algunas zonas se empezó a normalizar de manera paulatina el servicio eléctrico, por el momento se desconoce cuánto tiempo podría durar el corte total que afectó a una gran cantidad de vecinos de la zona.

El mapa de los cortes de luz