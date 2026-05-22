Puente Río Negro, Autopista Dellepiane, en Villa Lugano Foto: Prensa Gobierno de la CIudad de Buenos Aires

El puente vehicular que cruza la autopista Dellepiane a la altura de la calle Río Negro, en Villa Lugano, ya está habilitado para el paso de autos, camiones y peatones, con doble sentido de circulación. Es un paso más hacia la transformación de esta vía en la primera “autopista parque” de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó el Gobierno de la Ciudad, este nuevo puente es más largo que el original, que era más corto e interrumpía la circulación de las colectoras, obligando a los usuarios a realizar desvíos por adentro del barrio. Además, es más alto, por lo que evita los golpes de los camiones más grandes.

Nuevo punte Río Negro en Autopista Dellepiane en Villa Lugano

Cómo es la obra del nuevo puente Río Negro de la Autopista Dellepiane

Para concretar esta obra se demolió el puente anterior y se cortó la autopista durante un fin de semana largo para instalar las 8 vigas de 36 metros de largo que componen la nueva estructura.

El nuevo puente tiene:

14 metros de ancho

2 carriles, uno para cada sentido

una vereda peatonal en cada costado

diseño vial que permite el tránsito pesado

“La renovación integral de la autopista Dellepiane es un hito en la movilidad. La estamos transformando en la primera Autopista Parque de la Ciudad, con un diseño actual, con mejor paso para el tramo central, con espacio para el Metrobus, nuevas colectoras y mucho más espacios verdes para los vecinos. Es una conexión muy importante que necesitaba una actualización y esta obra es mucho más que eso”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Puente Río Negro, Autopista Dellepiane, en Villa Lugano Foto: Prensa Gobierno de la CIudad de Buenos Aires

Puente Río Negro, Autopista Dellepiane, en Villa Lugano Foto: Prensa Gobierno de la CIudad de Buenos Aires

Cómo será la nueva Autopista Parque Dellepiane

En el marco de la renovación integral de la autopista Dellepiane, uno de los objetivos principales del proyecto es darles continuidad a las colectoras de la autopista, que históricamente se interrumpen a 600 metros de Av. General Paz, a fin de que los automovilistas puedan unir Av. General Paz con Lacarra sin tener que desviarse por las calles internas de Lugano.

Masterplan Dellepiane Foto: AUSA

El diseño de este nuevo puente, junto con la construcción de dos nuevos puentes ferroviarios que se montaron en las vías del tren Belgrano Sur y la nueva pasarela peatonal Piedra Buena, permiten avanzaron con los nuevos tramos de colectoras, a ambos laterales de la autopista, entre Piedra Buena y Rucci, donde antes se interrumpía su traza.

Estas obras forman parte del sistema integrado de movilidad urbana impulsado por la Ciudad. El proyecto contempla una batería de obras que está ejecutando AUSA para beneficiar a los 200 mil vehículos que utilizan esa red vial diariamente, mejorar la vida de los 63 mil beneficiarios directos que son vecinos del lugar y acortar los tiempos de viaje de unos 15 mil usuarios de transporte público.

El nuevo Metrobus de Dellepiane

Con el objetivo de mejorar el transporte público para los vecinos del sur de la Ciudad, en el centro de la autopista habrá un corredor exclusivo para los colectivos, que se extenderá desde Piedra Buena, hasta empalmar con el Metrobus de AU 25 de Mayo.

Será doble mano, con 6 paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón, aportando mayor fluidez y seguridad vial, ya que el tránsito general no convivirá con los colectivos.

Masterplan Dellepiane Foto: AUSA

El proyecto contempla nuevas pasarelas elevadas que permitirán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y, a su vez, vincularán los laterales del parque lineal, con señalización acorde, nueva iluminación y estarán dotadas de rampas para accesibilidad de personas con movilidad reducida, cochecitos de bebé, etc.

Para el final de la obra se contempla la creación de un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas deportivas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un gran corredor verde que tendrá senderos para caminar o correr y bicisendas.