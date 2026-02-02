Rating: Telefé continúa liderando ampliamente la televisión de aire
El canal de las pelotas se impuso durante la última semana, según la medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital).
La señal de televisión Telefe lideró el rating durante la última semana, entre el lunes 26 de enero y el domingo 1 de febrero.
El canal de las pelotas se impuso de apertura a cierre de la programación semanal, entre las 12 del mediodía y las 23:59, con un promedio de 7,22 puntos de rating, según datos de la medidora de audiencia SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital).
Telefe sostuvo su liderazgo por sobre El Trece, que se ubicó en el segundo puesto con 3,57. El tercer lugar fue para América con 2,60 y le siguieron Canal 9 (1,28), TV Pública (0,42), NET TV (0,13) y Bravo (0,05).
Cómo mide el rating SMAD
SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.
Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.