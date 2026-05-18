Cabildo, Plaza de Mayo. Foto: NA

El lunes 25 de mayo de 2026 es feriado nacional inamovible en la Argentina y, como cae lunes, arma un fin de semana largo de tres días: sábado 23, domingo 24 y lunes 25. La fecha está contemplada como inamovible en la normativa que regula feriados y fines de semana largos, por lo que no se traslada a otro día.

Si ya estás pensando en escaparte, organizar una juntada familiar o simplemente cortar la rutina, esta guía resume todo lo importante: qué se recuerda, qué dice la ley sobre trabajo y pago, y cómo distinguir feriado de día no laborable (que no son lo mismo).

Lo esencial del 25 de mayo 2026

Fecha: lunes 25/05/2026.

Tipo: feriado nacional inamovible .

Qué genera: fin de semana largo del 23 al 25 de mayo .

Si trabajás: corresponde pago doble (remuneración normal + una igual).

Si no trabajás: cobrás normal, sin descuentos.

Por qué el 25 de mayo es feriado inamovible

El 25 de mayo integra el listado de feriados nacionales inamovibles establecido por la Ley 27.399, que define qué fechas son fijas y cuáles pueden trasladarse. En paralelo, el calendario oficial de feriados nacionales 2026 publicado por el Estado también lo muestra explícitamente como “Feriado inamovible — Día de la Revolución de Mayo”.

Muchos aprovechan para hacerescapadas a pueblos que organizan fiestas patrias Foto: gualeguaychu.gov

Aunque a veces veas notas que hablan de “puentes” o “movibles”, este no entra en esa categoría. Es una conmemoración fija.

Qué se conmemora el 25 de mayo: el Primer Gobierno Patrio

El feriado recuerda la Revolución de Mayo de 1810 y la conformación del Primer Gobierno Patrio (la Primera Junta), un hito del proceso histórico que luego derivaría en la independencia.

De acuerdo con una reseña oficial, el 25 de mayo de 1810 se produjo la dimisión del virrey Cisneros y se estableció la Primera Junta de Gobierno, presidida por Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, junto con vocales como Belgrano, Castelli, Azcuénaga, Alberti, Larrea y Matheu.

Los días previos (la llamada Semana de Mayo) estuvieron marcados por presión política y social, pedidos de Cabildo Abierto y el debate público sobre la legitimidad de las autoridades coloniales.

¿Quiénes tienen “asueto” y qué suele estar abierto?

Al ser feriado nacional, la regla general es descanso, aunque hay actividades que pueden funcionar por su naturaleza (salud, seguridad, gastronomía, turismo, transporte, etc.). En la práctica, suele haber cambios de funcionamiento en servicios y atención, y conviene chequear con antelación horarios y guardias.

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Cómo se paga si trabajás el feriado del 25 de mayo y qué pasa si no trabajás

La Ley de Contrato de Trabajo establece que en los feriados nacionales rigen normas similares al descanso dominical y define el esquema de pago.

En concreto:

Si no trabajás por ser feriado, te corresponde cobrar el salario habitual , aun si el feriado coincidiera con domingo.

Si trabajás el feriado, debés cobrar la remuneración normal + una cantidad igual, es decir, pago doble por la jornada.

Feriado vs. día no laborable: la diferencia que evita confusiones

Esto es clave porque mucha gente mezcla conceptos:

Feriado nacional: si se trabaja, corresponde pago doble (por la regla de la LCT).

Día no laborable: el trabajo puede ser optativo para el empleador (con excepciones como bancos/seguros/afines según reglamentación), y si se trabaja, se paga salario simple.

El 25 de mayo no es “día no laborable”: es feriado nacional inamovible por ley.