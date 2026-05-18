Mi PAMI Foto: PAMI

En los últimos meses creció el uso de las gestiones digitales de PAMI: desde consultar recetas electrónicas hasta mostrar la credencial desde el celular. Con ese avance también aumentaron los intentos de fraudes dirigidos a adultos mayores, con mensajes o llamadas que buscan robar datos de acceso.

Por eso, PAMI activó un esquema más estricto de validación de identidad dentro de la plataforma Mi PAMI. La advertencia es clara: quienes no completen el proceso podrían encontrarse con limitaciones para operar con algunos servicios online. La medida apunta a proteger cuentas e información sensible, no a cortar prestaciones médicas.

Qué cambió y por qué importa

El nuevo control se centra en que cada afiliado tenga una cuenta real, segura y recuperable. Para eso, el sistema pide datos de contacto vigentes y verifica que la identidad coincida con la información del organismo. El objetivo, según lo informado, es reducir accesos indebidos y prevenir maniobras de suplantación, que suelen comenzar pidiendo códigos o claves por canales no oficiales.

Qué trámites pueden verse afectados si no validás

PAMI indicó que el impacto se nota sobre todo en gestiones digitales frecuentes, como:

consultas y uso de recetas electrónicas

solicitud y administración de turnos

acceso a credenciales y comprobantes desde la app

órdenes médicas, cartilla y trámites administrativos online

Mi PAMI Foto: PAMI

En otras palabras: si usás Mi PAMI seguido, conviene hacer la validación cuanto antes para evitar trabas cuando realmente lo necesites.

Requisito obligatorio: qué datos tenés que tener al día

El núcleo del cambio es simple: actualizar y confirmar identidad dentro de Mi PAMI. El sistema solicita:

Correo electrónico válido (para notificaciones y seguridad). Número de celular actualizado, porque se envían códigos de verificación. Que los datos personales coincidan con los registrados oficialmente. Contraseña segura y mecanismos de recuperación activos.

Además, PAMI recuerda que no importa si entrás por web o por app: el usuario es el mismo y la información está sincronizada.

Paso a paso: cómo validar tu cuenta en Mi PAMI

Si vas a hacerlo desde cero, el registro se completa con datos del documento y validación por teléfono:

Ingresá desde mi.pami.org.ar o descargá la app desde tiendas oficiales.

Iniciá el registro con tu CUIL y datos del DNI (incluido el número de trámite del DNI tarjeta).

Elegí una contraseña segura (evitá datos obvios) y no la compartas.

Cargá tu celular: vas a recibir un código para validar identidad y finalizar el alta.

Jubilados PAMI Foto: PAMI

¿No te llega el SMS o el mail? PAMI sugiere revisar spam, verificar que el dato esté bien escrito y volver a solicitar el código; si persiste, contactar canales oficiales o gestionar reclamos desde la plataforma.

¿Qué puede pasar si no actualizás?

PAMI advirtió que podrían aparecer bloqueos preventivos, dificultades para recuperar la cuenta o restricciones temporales para ciertos trámites digitales. Pero también aclaró que quien no use herramientas digitales puede seguir haciendo gestiones presenciales en agencias habilitadas.

Importante: las credenciales válidas siguen vigentes

Para evitar confusiones, PAMI sostiene que existen distintos formatos de credencial válidos: digital, provisoria con QR, provisoria tipo ticket y la plástica (aunque ya no se distribuya, sigue siendo válida). Además, el organismo remarca que la credencial digital no es requisito para recibir atención: ningún profesional debería negarte una prestación por no tener la app.

Alerta estafas: 5 reglas para no caer

Como el refuerzo de controles convive con intentos de engaño, PAMI insiste con medidas básicas: