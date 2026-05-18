PAMI refuerza Mi PAMI: el requisito clave para seguir haciendo trámites online
PAMI reforzó la validación de identidad en Mi PAMI. Te explicamos qué datos actualizar, qué trámites se afectan y cómo evitar estafas.
En los últimos meses creció el uso de las gestiones digitales de PAMI: desde consultar recetas electrónicas hasta mostrar la credencial desde el celular. Con ese avance también aumentaron los intentos de fraudes dirigidos a adultos mayores, con mensajes o llamadas que buscan robar datos de acceso.
Por eso, PAMI activó un esquema más estricto de validación de identidad dentro de la plataforma Mi PAMI. La advertencia es clara: quienes no completen el proceso podrían encontrarse con limitaciones para operar con algunos servicios online. La medida apunta a proteger cuentas e información sensible, no a cortar prestaciones médicas.
Qué cambió y por qué importa
El nuevo control se centra en que cada afiliado tenga una cuenta real, segura y recuperable. Para eso, el sistema pide datos de contacto vigentes y verifica que la identidad coincida con la información del organismo. El objetivo, según lo informado, es reducir accesos indebidos y prevenir maniobras de suplantación, que suelen comenzar pidiendo códigos o claves por canales no oficiales.
Qué trámites pueden verse afectados si no validás
PAMI indicó que el impacto se nota sobre todo en gestiones digitales frecuentes, como:
- consultas y uso de recetas electrónicas
- solicitud y administración de turnos
- acceso a credenciales y comprobantes desde la app
- órdenes médicas, cartilla y trámites administrativos online
En otras palabras: si usás Mi PAMI seguido, conviene hacer la validación cuanto antes para evitar trabas cuando realmente lo necesites.
Requisito obligatorio: qué datos tenés que tener al día
El núcleo del cambio es simple: actualizar y confirmar identidad dentro de Mi PAMI. El sistema solicita:
- Correo electrónico válido (para notificaciones y seguridad).
- Número de celular actualizado, porque se envían códigos de verificación.
- Que los datos personales coincidan con los registrados oficialmente.
- Contraseña segura y mecanismos de recuperación activos.
Además, PAMI recuerda que no importa si entrás por web o por app: el usuario es el mismo y la información está sincronizada.
Paso a paso: cómo validar tu cuenta en Mi PAMI
Si vas a hacerlo desde cero, el registro se completa con datos del documento y validación por teléfono:
- Ingresá desde mi.pami.org.ar o descargá la app desde tiendas oficiales.
- Iniciá el registro con tu CUIL y datos del DNI (incluido el número de trámite del DNI tarjeta).
- Elegí una contraseña segura (evitá datos obvios) y no la compartas.
- Cargá tu celular: vas a recibir un código para validar identidad y finalizar el alta.
¿No te llega el SMS o el mail? PAMI sugiere revisar spam, verificar que el dato esté bien escrito y volver a solicitar el código; si persiste, contactar canales oficiales o gestionar reclamos desde la plataforma.
¿Qué puede pasar si no actualizás?
PAMI advirtió que podrían aparecer bloqueos preventivos, dificultades para recuperar la cuenta o restricciones temporales para ciertos trámites digitales. Pero también aclaró que quien no use herramientas digitales puede seguir haciendo gestiones presenciales en agencias habilitadas.
Importante: las credenciales válidas siguen vigentes
Para evitar confusiones, PAMI sostiene que existen distintos formatos de credencial válidos: digital, provisoria con QR, provisoria tipo ticket y la plástica (aunque ya no se distribuya, sigue siendo válida). Además, el organismo remarca que la credencial digital no es requisito para recibir atención: ningún profesional debería negarte una prestación por no tener la app.
Alerta estafas: 5 reglas para no caer
Como el refuerzo de controles convive con intentos de engaño, PAMI insiste con medidas básicas:
- No compartas contraseñas ni códigos de verificación.
- Desconfiá de links por WhatsApp, SMS o redes si no son canales verificados.
- Mi PAMI es gratuita y PAMI nunca pide datos bancarios ni cobra por instalarla.
- Si sospechás una estafa, no brindes datos y llamá al 138 (PAMI Escucha y Responde).
- Usá siempre los canales oficiales (web y vías de contacto publicadas por PAMI).