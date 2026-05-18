VTV, trámite automotor. Foto: NA

En los últimos meses, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) quedó en el centro de una reforma que reordena plazos, habilita más lugares para verificar y abre una etapa de implementación dispar según cada jurisdicción. El punto clave es que el Decreto 139/2026 rechazó un reclamo administrativo presentado por cámaras del sector y, con esa decisión, ratificó la vigencia de los cambios que ya se venían impulsando desde el Decreto 196/2025 sobre la reglamentación de la Ley 24.449. En criollo: el esquema nacional que busca “modernizar” el sistema quedó respaldado, aunque su aplicación efectiva depende de la adhesión provincial/municipal.

Los nuevos plazos: cuándo te tocaría verificar

El cambio más comentado es el calendario para autos particulares. Según lo expresado en el Decreto 139/2026 al describir el núcleo del reclamo, la reforma contempla que los vehículos 0 km pasen su primera revisión a los 5 años desde el patentamiento (antes se mencionaba un esquema de 3 años). Además, para autos de hasta 10 años de antigüedad, el criterio ratificado es que la revisión sea cada 2 años, y a partir de allí vuelva a un ritmo más frecuente para los más antiguos.

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires. Foto: X @VTV_PBA

Ahora bien, hay un matiz importante: en notas y comunicaciones al público pueden aparecer referencias a kilometraje o a rangos de años distintos, porque cada distrito maneja su propio régimen operativo y no siempre se comunica de manera uniforme. Por eso, antes de sacar turno conviene chequear el criterio específico donde está radicado el vehículo (CABA, Provincia u otra provincia) para evitar confusiones y multas.

Más lugares para hacer la VTV: se abre el juego

Otro eje fuerte de la reforma es la apertura del sistema para que no quede concentrado únicamente en plantas tradicionales. En el texto del decreto se cuestionaba —y a la vez se defendía— la idea de avanzar hacia un modelo de libre oferta de prestadores, permitiendo que talleres y concesionarias puedan incorporarse si cumplen requisitos técnicos y son fiscalizables. El Gobierno fundamentó este enfoque en objetivos de competencia, modernización y reducción de costos, y sostuvo que la evolución tecnológica del parque automotor permite ajustar periodicidades sin resignar seguridad si existen controles de procesos y auditorías.

Menos burocracia: qué pasa con el “ICM” para vehículos modificados

La reforma también impacta en trámites anexos. Entre los puntos discutidos aparece la supresión del Informe de Configuración de Modelo (ICM) para vehículos modificados, presentado como una simplificación administrativa que no debería afectar la seguridad si se mantienen exigencias técnicas verificables.

Trámite para el auto Foto: Provincia de Buenos Aires

El punto que define todo: cada provincia decide si adhiere

Aunque haya una orientación nacional, el sistema no es idéntico en todo el país y la implementación real puede variar por jurisdicción. De hecho, hay provincias que pueden optar por no aplicar la reforma nacional y sostener su esquema vigente, lo que mantiene diferencias en plazos, centros habilitados y modalidad de turnos. En CABA, por ejemplo, suele organizarse el vencimiento según la terminación de patente, mientras que en Provincia de Buenos Aires se recomienda gestionar turno con anticipación por la demanda.

Costos, sanciones y un “checklist” para no perder tiempo

Además de los plazos, el impacto cotidiano para el conductor suele sentirse en dos puntos: precio y riesgo de sanción. En la cobertura periodística se remarca que el valor puede actualizarse con mayor frecuencia según el esquema que defina cada jurisdicción y que circular sin VTV vigente expone a multas e incluso retención del vehículo.

Checklist rápido antes de salir: