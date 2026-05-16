Trámite para el auto Foto: Provincia de Buenos Aires

Si junio te agarra con el auto justo para verificar, ojo: en la Ciudad de Buenos Aires se está reordenando el esquema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y hay grupos de vehículos que no deberían tener que hacer el trámite ese mes. La clave está en la antigüedad, el kilometraje y el tipo de vehículo, además de algunas exenciones sociales que pueden reducir el costo a cero.

Qué significa “no hacer la VTV en junio”: quiénes entran en la lista

Según la información difundida sobre el cambio en CABA, el foco está en descomprimir turnos y evitar que unidades nuevas o con poco uso saturen las plantas, por lo que ciertos rodados quedarían afuera del control en junio. En esa línea, se menciona que autos 0 km quedarían exceptuados hasta cumplir 3 años desde el patentamiento o antes de alcanzar 60.000 km, y que motos nuevas también tienen un período inicial sin verificación.

VTV. Foto: gba.gob.ar

Tip práctico: si tu vehículo es relativamente nuevo, el dato decisivo no es “junio” en sí, sino si ya te corresponde por edad/kilometraje. Si todavía estás dentro de la ventana de excepción, no tenés que sacar turno.

Ojo con un punto clave: lo “oficial” se confirma en el portal de CABA

Más allá de lo que publiquen medios, la validación final conviene hacerla en las reglas y el sistema de la Ciudad. El portal oficial de CABA describe requisitos y criterios de VTVO (VTV) y detalla documentación obligatoria y condiciones generales para presentarte. Si tenés dudas, la regla de oro es: si el sistema te deja sacar turno como “obligatorio”, te corresponde; si no, probablemente estés exceptuado.

Cuánto cuesta la VTV en CABA en 2026: el número que explica el boom de consultas

El interés explotó también por el precio: se informó un ajuste fuerte en CABA y el trámite pasó a costar $96.968,19 para autos y $36.459,72 para motos (valores difundidos para 2026). Con montos así, cualquier ventana de excepción o beneficio se vuelve relevante para el bolsillo.

Quiénes pueden hacerla gratis, aunque deban verificar igual

En CABA existe un grupo que puede no pagar la VTV, aunque el control siga siendo obligatorio cuando corresponda. Entre los casos mencionados aparecen jubilados/pensionados y mayores de 65, y también personas con discapacidad (titulares o, en ciertos supuestos, familiares/tutores cuando el vehículo no está a nombre del beneficiario). Los requisitos y papeles para tramitar la exención figuran en guías públicas y en el sitio oficial.

Checklist de papeles

Para evitar perder tiempo, prepará esto antes de ir:

DNI vigente y licencia de conducir vigente .

Seguro vigente y constancia de pago / reserva del turno (si aplica).

Cédula verde (o cédula azul si se presenta un tercero) y título del vehículo.

Si tenés GNC , la documentación/oblea vigente correspondiente.

Elementos que suelen pedirse al presentarte: matafuegos, balizas y botiquín, además de condiciones de seguridad básicas.

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires. Foto: X @VTV_PBA

Cómo saber en 2 minutos si te toca en junio