Trenes Argentinos lanzó una licitación para renovar un puente ferroviario de la línea Urquiza. Foto: enelsubte.com

Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) lanzó una licitación para renovar un puente ferroviario de la línea Urquiza ubicado en cercanías de la estación J.M. Bosch, en la localidad bonaerense de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero.

Según los pliegos de la contratación, a los que accedió el medio especializado ‘enelSubte’, los trabajos se desarrollarán sobre el puente de tablero cerrado de tramo único emplazado en la progresiva 11+437, sobre la calle Presidente Arturo U. Illia. La estructura posee “una luz total libre entre estribos de 5,40 metros”.

La obra contempla la construcción de nuevos estribos de hormigón armado detrás de los actuales, además de la ejecución de pilotes y de una nueva superestructura compuesta por “dos vigas tablero de hormigón postesado de 12 metros de luz”, una destinada a cada vía, tanto ascendente como descendente.

Los trabajos se harán sobre el puente de tablero cerrado de tramo único emplazado en la progresiva 11+437. Foto: enelsubte.com

Asimismo, se prevé la renovación de la vía ferroviaria en el sector correspondiente al puente y en ambos extremos hasta empalmar con la infraestructura existente. Desde ADIF señalaron que las tareas deberán realizarse procurando minimizar el impacto sobre el servicio ferroviario mientras dure la intervención, cuyo plazo estimado es de 360 días corridos.

Emergencia Ferroviaria: las nuevas licitaciones para la línea Urquiza

La renovación del puente constituye la cuarta licitación impulsada por ADIF para la línea Urquiza en el contexto de la Emergencia Ferroviaria prorrogada recientemente por el Gobierno de la Nación.

Entre las obras anunciadas se encuentra la reconstrucción integral de la estación terminal General Lemos, que presenta un avance superior al 15%. El proyecto incluye la demolición de las plataformas actuales, cubiertas, accesos, boleterías, sanitarios, oficinas y la histórica torre de agua. Solo se conservarán las fundaciones de determinadas estructuras premoldeadas de los andenes.

La renovación del puente constituye la cuarta licitación impulsada por ADIF para la línea Urquiza. Foto: enelsubte.com

La nueva terminal contará con andenes de 120 metros de largo, pisos reglamentarios y antideslizantes, además de mejoras en los sistemas eléctricos y de señalamiento. También, se ejecutarán trabajos vinculados al sistema de frenado automático.

Cómo será la remodelación de la estación General Lemos

El rediseño de la estación General Lemos prevé un acceso único mediante escaleras y una rampa reglamentaria, junto a un hall semicubierto con boletería central, oficinas operativas, sanitarios, salas técnicas y locales comerciales.

Otra de las licitaciones en marcha corresponde a la compra de insumos para barreras automáticas. La contratación, aún pendiente de adjudicación, contempla la adquisición de mecanismos de barreras, brazos adaptadores, soportes, contrapesos, campanas electrónicas y baterías, entre otros elementos.

La instalación de estos dispositivos será objeto de futuros procesos licitatorios vinculados a la modernización de los pasos a nivel del ferrocarril Urquiza.

El rediseño de la estación General Lemos prevé un acceso único mediante escaleras y una rampa reglamentaria. Foto: Wikipedia

Renovarán el señalamiento y el sistema de frenado del ferrocarril Urquiza

En paralelo, ADIF también impulsa la renovación del sistema de señalamiento entre las estaciones Rubén Darío y General Lemos. El proyecto incluye la instalación de enclavamientos “fail-safe”, Centros de Tráfico Local en distintas estaciones, un Centro de Tráfico Centralizado, nuevos sistemas de alimentación eléctrica y la modernización de componentes vinculados al sistema de frenado automático ATS.

La línea Urquiza continúa siendo una de las dos únicas líneas metropolitanas del AMBA operadas por un concesionario privado. Aunque el contrato original de Metrovías venció en 2017, su operación fue prorrogada sucesivamente por las distintas administraciones nacionales.

La última extensión de la concesión fue otorgada en diciembre pasado y se mantendrá vigente hasta el 30 de junio de 2027, o hasta que avance el proceso de reprivatización de los servicios metropolitanos actualmente administrados por Trenes Argentinos Operaciones.