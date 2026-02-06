Los beneficios que otorga PAMI a sus afiliados. Foto: Unsplash.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), tiene una serie de servicios para mejorar la calidad de vida de sus más de cinco millones de afiliados a lo largo y ancho de la Argentina. En ese sentido, también ofrece de manera gratuita distintos elementos esenciales que están destinados a mejorar la movilidad, la higiene y la calidad de vida.

A partir de estos beneficios es que jubilados pueden tener un importante alivio económicoa la hora de afrontar gastos de salud y de cuidado diario.

Cabe recordar que la gestión de estos elementos se lleva a cabo principalmente por la plataforma digital de la obra social y no solo el afiliado la puede completar, sino que puede ser otra persona como un familiar, un apoderado o el médico tratante habilitado.

Beneficios de PAMI.

Cinco elementos gratuitos de PAMI que mejoran la salud de sus afiliados

Entre los principales beneficios a los que pueden acceder los afiliados se encuentran cinco elementos clave:

Colchones antiescaras ,

Inodoros portátiles ,

Trapecios ,

Anteojos ,

Pañales para adultos mayores.

Cada uno de ellos se tramita a través de distintos programas específicos que buscan atender necesidades concretas de salud y bienestar. Para acceder a estos elementos es necesario contar con una Orden Médica Electrónica (OME). En caso de no disponer de ella, se puede presentar DNI, una orden manual del médico de cabecera o especialista y un resumen de la historia clínica.

¿Cómo tramitar gratuitamente anteojos y pañales en PAMI?

PAMI brinda a sus afiliados la cobertura gratuita de anteojos, con hasta dos pares por año prestacional: uno para ver de cerca y otro para ver de lejos, o un par bifocal. La cobertura incluye armazón y cristales, según prescripción oftalmológica, cuya receta tiene una validez de 150 días.

Anteojos gratuitos del PAMI. Foto: X @PAMI_org_ar

El trámite es simple: consulta con oftalmólogo de PAMI, obtención de la Orden Médica Electrónica y elección del armazón en una óptica adherida.

Además, desde junio de 2025, el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables entrega pañales y apósitos sin costo, de forma mensual y a domicilio. Para acceder, el afiliado debe estar inscripto en el programa y contar con DNI, credencial y receta electrónica vigente. La cantidad varía según el nivel de incontinencia.