Jubilados; pensionados; medicamentos; farmacias. Foto: NA (Marcelo Capece)

El inicio de un nuevo mes obliga a revisar información importante, como el listado de medicamentos gratuitos que entrega el Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Los jubilados y pensionados reciben estas ayudas que reciben fundamentales para aliviar su bolsillo, en el marco de la política de cobertura integral de la obra social.

El Programa de Medicamentos PAMI se encuentra vigente para que más de 5 millones de afiliados puedan llevar adelante sus tratamientos y es acompañado por un sistema de subsidio social en el caso de afiliados que no tengan los recursos suficientes para garantizar el cuidado de su salud.

Medicamentos PAMI Foto: PAMI

Medicamentos gratis de PAMI

El nuevo plan de 2026 garantiza la cobertura total de los siguientes tratamientos especiales:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

PAMI se renueva Foto: EFE

Requisitos para acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI

Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD)

No estar afiliado a una prepaga.

No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.

No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.

Para acceder a los fármacos, solamente se le debe pedir a un médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia y luego retirar los medicamentos con DNI y credencial PAMI.