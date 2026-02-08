Dogo argentino en el Westminster Kennel Club Dog Show 2026. Foto: redes sociales.

Un dogo argentino hizo historia en el Westminster Kennel Club Dog Show 2026. Se trata de Toky, un perro oriundo de Córdoba que ganó el premio “Mejor de la Raza” (Best of Breed) en el evento reconocido mundialmente y realizado en Nueva York. Con esta distinción, el animal volvió a poner a la Argentina en lo más alto del escenario internacional.

El galardón lo obtuvo en la 150ª edición del prestigioso certamen, donde compiten solo los mejores perros del mundo. Toky se destacó por su excelente físico, sus movimientos armoniosos y su temperamento equilibrado.

Un campeón nacido en Córdoba

Toky nació en el criadero “El Totoral”, ubicado en Córdoba. Su triunfo es el resultado de muchos años de trabajo, selección genética y crianza responsable. Tras destacarse en competencias locales, el dogo argentino logró reconocimiento a nivel mundial.

Especialistas y criadores señalaron que este éxito no es casual, sino una muestra del alto nivel que alcanzó la cría argentina, capaz de competir con las principales potencias del mundo.

De qué se trata el Westminster Kennel Club Dog Show

El evento, fundado en 1877, es la exposición canina más antigua y exigente de Estados Unidos. En 2026 se realizó en Nueva York, con actividades en el Madison Square Garden y el Javits Center, y reunió a jueces y criadores de todo el planeta.

Ganar un Best of Breed significa cumplir con estándares muy estrictos de salud, estructura, carácter y comportamiento. Toky compitió en el Grupo de Trabajo (Working Group) y logró destacarse entre perros de altísimo nivel.

Otros animales que participaron del evento

