Rutas de Córdoba Foto: Córdoba Turismo.

En temporada de verano, el intenso movimiento turístico hacia los principales destinos de Córdoba se vuelve cada vez más habitual y por eso, la seguridad vial vuelve a endurecerse en las rutas serranas y los corredores provinciales, con el fin de evitar accidentes y extremar cuidados, ya que una maniobra de más podría terminan una multa muy elevada o, en algunos casos más extremos, en una tragedia

En ese contexto, la Policía Caminera de la provincia mediterránea reforzó los controles y puso especial atención en una de las conductas más temerarias al volante: los sobrepasos en zonas prohibidas, especialmente donde claramente está pintada la doble línea amarilla.

Rutas de Córdoba Foto: NA

Realizar un sobrepaso en presencia de doble línea amarilla, de acuerdo al esquema de penalizaciones vigente desde mediados de enero de 2026, es considerado una infracción “muy grave” o “gravísima”. Esto significa que, además del riesgo que implica para la vida propia y la de terceros, conlleva fuertes sanciones económicas y administrativas.

¿Qué dice la ley sobre las sanciones por sobrepaso en presencia de doble línea amarilla? la normativa establece multas que van de las 200 a las 400 Unidades Fijas de multa (UF).

¿Cuánto cuesta la multa en Córdoba por pasar en doble línea amarilla? Actualmente, cada Unidad Fija tiene un valor de referencia de $1.631, por lo que el monto a pagar puede oscilar entre:

$326.400 (200 UF).

$652.800 (400 UF).

Es decir, que un conductor puede perder más de medio millón de pesos por una sola maniobra indebida.

Rutas de Córdoba Foto: La Falda Turismo

Además del impacto económico, la infracción puede derivar en:

Pérdida de hasta 20 puntos en el sistema de scoring.

Posible inhabilitación para conducir.

Incremento del monto en caso de reincidencia.

¿Qué expresan las autoridades sobre este tipo de infracciones?

Los especialistas explican que los sobrepasos en curvas, zonas de montaña o sectores con visibilidad reducida son una de las principales causas de siniestros viales graves y fatales en Córdoba. En rutas serranas, donde los carriles suelen ser angostos y con circulación en ambos sentidos, una mala decisión puede provocar choques frontales con consecuencias devastadoras.

Por eso, respetar la doble línea amarilla no es una recomendación, es una obligación que busca preservar la vida de los usuarios.

Claves para viajar tranquilo en vacaciones por Córdoba

Además de evitar sobrepasos prohibidos, la Policía Caminera recomienda:

Respetar velocidades máximas y mínimas.

Mantener distancia de seguridad.

Usar siempre el cinturón de seguridad.

No consumir alcohol antes de manejar.

Revisar el estado del vehículo antes de salir (frenos, luces, neumáticos).

Planificar paradas para descansar.

Camino del Cuadrado, Córdoba Foto: Córdoba Turismo

Durante las vacaciones, cumplir las normas de tránsito no solo ayuda a evitar multas millonarias, sino que también reduce drásticamente el riesgo de accidentes. Un manejo responsable permite disfrutar del viaje, llegar a destino sin sobresaltos y contribuir a que las rutas de Córdoba sean más seguras para todos.

En definitiva, respetar la doble línea amarilla puede significar un ahorro considerable, pero, sobre todo, puede marcar la diferencia entre un viaje placentero y una tragedia evitable.