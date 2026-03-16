lunes, 16 de marzo de 2026, 11:42
Premios Oscar 2026.
Premios Oscar 2026. Foto: REUTERS

El final de la ceremonia de los Premios Óscar 2026 coronó a One Battle After Another como Mejor Película dirigida por Paul Thomas Anderson, en lo que representa su décima película.

Tras el anuncio, todo el elenco y el equipo de producción subieron al escenario para recibir la estatuilla y, el director destacó el espíritu de la competencia entre los nominados: “Quiero decir que en 1975 las películas nominadas al Oscar eran extraordinarias y ninguna era mejor que la otra. Hoy estamos en una situación similar”.

Elenco de One Battle After Another. Foto: via REUTERS

Finalmente, manifestó: “Estamos muy felices de ser parte de este camino junto a nuestros compañeros cineastas”.

Todos los ganadores de la 98° entrega de los premios de la Academia

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra - GANADORA
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra - GANADOR
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet, Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Pecadores - GANADOR
  • Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

  • Jesse Buckley, Hamnet - GANADORA
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renata Reinsve, Valor sentimental
  • Emma Stone, Bugonia
Premios Oscar 2026. Foto: REUTERS

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Pecadores
  • Sean Penn, Una batalla tras otra - GANADOR
  • Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning, Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
  • Amy Madigan, La hora de la desaparición GANADORA
  • Wunmi Mosaku, Pecadores
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra - GANADOR
  • Sueños de trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores - GANADOR
Premios Oscar 2026. Foto: REUTERS

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls - GANADORA
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Frankenstein - GANADORA
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores

Mejor Dirección de Casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra - GANADORA
  • El agente secreto
  • Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción - EMPATE

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers - GANADORA
  • Two People Exchanging Saliva - GANADORA

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein - GANADORA
  • La hermanastra fea
  • Pecadores
  • La máquina
  • Kokuho
Premios Oscar 2026. Foto: REUTERS

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores - GANADORA

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop - GANADORA
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores - GANADORA
  • Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin - GANADOR
  • La vecina perfecta
Premios Oscar 2026. Foto: REUTERS

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms - GANADOR
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra - GANADOR
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto
  • Fue solo un accidente
  • Valor sentimental - GANADORA
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
  • “Golden” de Las guerreras K-Pop - GANADORA
  • “I Lied to You” de Pecadores
  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
  • “Train Dreams” from Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein - GANADORA
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
Premios Oscar 2026. Foto: REUTERS

Mejor Sonido

  • F1 - GANADOR
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas - GANADORA
  • F1
  • Jurassic World: Renace
  • The Lost Bus
  • Pecadores