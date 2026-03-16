Premios Oscar 2026: uno por uno, la lista completa de ganadores
Los Oscars coronaron a One Battle After Another como Mejor Película dirigida por Paul Thomas Anderson.
El final de la ceremonia de los Premios Óscar 2026 coronó a One Battle After Another como Mejor Película dirigida por Paul Thomas Anderson, en lo que representa su décima película.
Tras el anuncio, todo el elenco y el equipo de producción subieron al escenario para recibir la estatuilla y, el director destacó el espíritu de la competencia entre los nominados: “Quiero decir que en 1975 las películas nominadas al Oscar eran extraordinarias y ninguna era mejor que la otra. Hoy estamos en una situación similar”.
Finalmente, manifestó: “Estamos muy felices de ser parte de este camino junto a nuestros compañeros cineastas”.
Todos los ganadores de la 98° entrega de los premios de la Academia
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra - GANADORA
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Dirección
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra - GANADOR
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Ryan Coogler, Pecadores
Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores - GANADOR
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
- Jesse Buckley, Hamnet - GANADORA
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renata Reinsve, Valor sentimental
- Emma Stone, Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Pecadores
- Sean Penn, Una batalla tras otra - GANADOR
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning, Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición GANADORA
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra - GANADOR
- Sueños de trenes
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores - GANADOR
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls - GANADORA
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein - GANADORA
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejor Dirección de Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra - GANADORA
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor Cortometraje de Ficción - EMPATE
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers - GANADORA
- Two People Exchanging Saliva - GANADORA
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein - GANADORA
- La hermanastra fea
- Pecadores
- La máquina
- Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores - GANADORA
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop - GANADORA
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores - GANADORA
- Sueños de trenes
Mejor Largometraje Documental
- Alabama: presos del sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin - GANADOR
- La vecina perfecta
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms - GANADOR
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra - GANADOR
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Película Internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental - GANADORA
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Canción Original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de Las guerreras K-Pop - GANADORA
- “I Lied to You” de Pecadores
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
- “Train Dreams” from Sueños de trenes
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein - GANADORA
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Sonido
- F1 - GANADOR
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fuego y cenizas - GANADORA
- F1
- Jurassic World: Renace
- The Lost Bus
- Pecadores
Más leídas