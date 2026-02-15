Cómo se pagan los feriados de Carnaval en la Argentina. Foto: Freepik.

Con la llegada del verano, los feriados de Carnaval vuelven a instalar una pregunta recurrente en comercios, fábricas y oficinas: quiénes descansan y quiénes deben trabajar. La duda no es casual. Al estar vinculadas al calendario religioso y ubicarse antes del inicio de la Cuaresma, las fechas de Carnaval varían cada año y suelen generar confusión en la organización laboral.

Más allá de las celebraciones, el impacto es concreto. Los feriados influyen en el pago de sueldos, la planificación de turnos y las decisiones de las empresas. Por eso, comprender qué tipo de jornada rige y qué derechos corresponden en caso de trabajar resulta clave para evitar malos entendidos.

Los feriados de Carnaval influyen en el pago de sueldos, la planificación de turnos. Foto: Instagram @carnavaldelpais

El Carnaval no tiene una fecha fija. Se determina en función del calendario litúrgico y se celebra en los días previos al Miércoles de Ceniza. En 2026, los feriados caen el lunes 16 y martes 17 de febrero, conformando un fin de semana largo que suele movilizar a miles de personas dentro de Argentina.

De acuerdo con el calendario oficial, ambas jornadas están establecidas como feriados nacionales. Esto implica que se aplican las mismas reglas que en cualquier otro feriado del año, tanto en el sector público como en el privado, con las excepciones habituales para servicios esenciales o actividades que no pueden interrumpirse.

¿Cómo se pagan los feriados de Carnaval?

La confusión suele aparecer al equipararlos con los llamados “días no laborables”, que no son lo mismo. En un feriado nacional, la actividad se suspende en principio y, si se trabaja, corresponde el pago adicional previsto por la ley. En cambio, los días no laborables quedan sujetos a la decisión del empleador y no generan automáticamente una compensación extra.

En un feriado nacional, la actividad de suspende y corresponde el pago adicional previsto por la ley. Foto: Instagram @carnavaldelpais

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

Jueves 1 de enero : Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril : Viernes Santo

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio : Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

