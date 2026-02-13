Corsos de Carnaval 2026: la agenda completa del fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires
Las actividades, que comenzaron el fin de semana pasado, se extenderán hasta el 1° de marzo y forman parte de una programación de diez días consecutivos. Los detalles de días, horarios y barrios porteños.
El fin de semana largo de Carnaval volverá a llenar de música, bombos y color las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Con más de 100 murgas y 20 corsos distribuidos en distintos barrios, el Carnaval Porteño 2026 ofrece cuatro jornadas consecutivas de festejos que forman parte de una programación total de diez días.
Las celebraciones comenzaron el fin de semana pasado y se extenderán hasta el 1° de marzo. Además de la capital, también habrá actividades en el conurbano y el interior de la Provincia de Buenos Aires.
Las murgas fueron declaradas Patrimonio Cultural en 1997, en reconocimiento a una tradición que se remonta a 1869, cuando se realizó el primer corso porteño.
Cronograma completo de corsos en CABA: barrios, fechas y horarios
Agronomía
Plaza Martín Rodríguez (Habana y Argerich)
- Sábado 21: 18 a 1 h.
- Domingo 22: 18 a 24 h.
Boedo
Av. Boedo entre Independencia y San Juan
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
- Martes 17: 18 a 1 h.
Playón San Lorenzo (Av. La Plata 1700)
- Sábado 21: 18 a 1 h.
- Domingo 22: 18 a 24 h.
- Sábado 28: 18 a 1 h.
- Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h.
Colegiales
Polideportivo Colegiales (Freire 120)
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
- Martes 17: 18 a 1 h.
- Sábado 21: 18 a 1 h.
- Domingo 22: 18 a 24 h.
Caballito
Plaza Irlanda (Av. Gaona y Donato Álvarez)
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
- Martes 17: 18 a 1 h.
- Sábado 21: 18 a 1 h.
- Domingo 22: 18 a 24 h.
- Sábado 28: 18 a 1 h.
- Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h.
La Boca
Palos entre Espinosa y Villafañe
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
- Martes 17: 18 a 1 h.
- Sábado 21: 18 a 1 h.
- Domingo 22: 18 a 24 h.
La Paternal
Av. Elcano y Ávalos
- Sábado 28: 18 a 1 h.
- Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h.
Liniers
Plaza Sarmiento (Cosquín y Tuyutí)
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
Plazoleta Sargento Cabral
- Sábado 21: 18 a 1 h.
- Domingo 22: 18 a 24 h.
Mataderos
Av. Alberdi entre Araujo y Guardia Nacional
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
- Martes 17: 18 a 1 h.
Nueva Pompeya
Av. La Plata 2400
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
- Martes 17: 18 a 1 h.
- Sábado 21: 18 a 1 h.
- Domingo 22: 18 a 24 h.
- Sábado 28: 18 a 1 h.
- Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h.
Palermo
Plaza Unidad Latinoamericana (El Salvador 4037)
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
- Martes 17: 18 a 1 h.
- Sábado 21: 18 a 1 h.
- Domingo 22: 18 a 24 h.
- Sábado 28: 18 a 1 h.
- Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h
Parque Chacabuco
Anfiteatro (Av. Eva Perón y Curapaligüe)
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
- Martes 17: 18 a 1 h.
- Sábado 21: 18 a 1 h.
- Domingo 22: 18 a 24 h.
Saavedra
Parque Saavedra
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
- Martes 17: 18 a 1 h.
Parque Sarmiento
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
- Martes 17: 18 a 1 h.
San Telmo
Anfiteatro del Parque Lezama
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
- Martes 17: 18 a 1 h.
- Sábado 21: 18 a 1 h.
- Domingo 22: 18 a 24 h.
Villa del Parque
Plaza Aristóbulo del Valle
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
Villa Devoto
Parque Ricchieri
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
- Martes 17: 18 a 1 h.
- Sábado 21: 18 a 1 h.
- Domingo 22: 18 a 24 h.
- Sábado 28: 18 a 1 h.
Villa Lugano
Club Torino
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
Villa Pueyrredón
Av. Mosconi
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
- Martes 17: 18 a 1 h.
- Sábado 21: 18 a 1 h.
- Domingo 22: 18 a 24 h.
Villa Real
Plaza Las Toscaneras
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
- Martes 17: 18 a 1 h.
Villa Riachuelo
Autódromo Oscar y Juan Gálvez
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
Villa Urquiza
Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal
- Sábado 14: 18 a 1 h.
- Domingo 15: 18 a 24 h.
- Lunes 16: 18 a 1 h.
- Martes 17: 18 a 1 h.
- Sábado 21: 18 a 1 h.
- Domingo 22: 18 a 24 h.
- Sábado 28: 18 a 1 h.
- Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h.
Es importante aclarar que los cortes de calle comenzarán entre las 16 y 18 horas por el armado de escenarios y vallados. Se recomienda planificar recorridos alternativos. Entre tradición y fiesta popular, el Carnaval 2026 vuelve a desplegar su identidad en cada barrio porteño.