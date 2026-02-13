Canal 26
Carnaval en la Ciudad de Buenos Aires: Fuente: GCBA Prensa.
El fin de semana largo de Carnaval volverá a llenar de música, bombos y color las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Con más de 100 murgas y 20 corsos distribuidos en distintos barrios, el Carnaval Porteño 2026 ofrece cuatro jornadas consecutivas de festejos que forman parte de una programación total de diez días.

Las celebraciones comenzaron el fin de semana pasado y se extenderán hasta el 1° de marzo. Además de la capital, también habrá actividades en el conurbano y el interior de la Provincia de Buenos Aires.

Carnaval en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Buenos Aires

Las murgas fueron declaradas Patrimonio Cultural en 1997, en reconocimiento a una tradición que se remonta a 1869, cuando se realizó el primer corso porteño.

Cronograma completo de corsos en CABA: barrios, fechas y horarios

Agronomía

Plaza Martín Rodríguez (Habana y Argerich)

  • Sábado 21: 18 a 1 h.
  • Domingo 22: 18 a 24 h.

Boedo

Av. Boedo entre Independencia y San Juan

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
  • Martes 17: 18 a 1 h.

Playón San Lorenzo (Av. La Plata 1700)

  • Sábado 21: 18 a 1 h.
  • Domingo 22: 18 a 24 h.
  • Sábado 28: 18 a 1 h.
  • Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h.

Colegiales

Polideportivo Colegiales (Freire 120)

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
  • Martes 17: 18 a 1 h.
  • Sábado 21: 18 a 1 h.
  • Domingo 22: 18 a 24 h.

Caballito

Plaza Irlanda (Av. Gaona y Donato Álvarez)

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
  • Martes 17: 18 a 1 h.
  • Sábado 21: 18 a 1 h.
  • Domingo 22: 18 a 24 h.
  • Sábado 28: 18 a 1 h.
  • Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h.

La Boca

Palos entre Espinosa y Villafañe

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
  • Martes 17: 18 a 1 h.
  • Sábado 21: 18 a 1 h.
  • Domingo 22: 18 a 24 h.

La Paternal

Av. Elcano y Ávalos

  • Sábado 28: 18 a 1 h.
  • Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h.

Liniers

Plaza Sarmiento (Cosquín y Tuyutí)

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.

Plazoleta Sargento Cabral

  • Sábado 21: 18 a 1 h.
  • Domingo 22: 18 a 24 h.

Mataderos

Av. Alberdi entre Araujo y Guardia Nacional

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
  • Martes 17: 18 a 1 h.

Nueva Pompeya

Av. La Plata 2400

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
  • Martes 17: 18 a 1 h.
  • Sábado 21: 18 a 1 h.
  • Domingo 22: 18 a 24 h.
  • Sábado 28: 18 a 1 h.
  • Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h.
Carnaval Ciudad de Buenos Aires: Fuente: Télam
Palermo

Plaza Unidad Latinoamericana (El Salvador 4037)

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
  • Martes 17: 18 a 1 h.
  • Sábado 21: 18 a 1 h.
  • Domingo 22: 18 a 24 h.
  • Sábado 28: 18 a 1 h.
  • Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h

Parque Chacabuco

Anfiteatro (Av. Eva Perón y Curapaligüe)

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
  • Martes 17: 18 a 1 h.
  • Sábado 21: 18 a 1 h.
  • Domingo 22: 18 a 24 h.

Saavedra

Parque Saavedra

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
  • Martes 17: 18 a 1 h.

Parque Sarmiento

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
  • Martes 17: 18 a 1 h.

San Telmo

Anfiteatro del Parque Lezama

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
  • Martes 17: 18 a 1 h.
  • Sábado 21: 18 a 1 h.
  • Domingo 22: 18 a 24 h.

Villa del Parque

Plaza Aristóbulo del Valle

  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.

Villa Devoto

Parque Ricchieri

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
  • Martes 17: 18 a 1 h.
  • Sábado 21: 18 a 1 h.
  • Domingo 22: 18 a 24 h.
  • Sábado 28: 18 a 1 h.

Villa Lugano

Club Torino

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
Carnaval Porteño (NA)
Villa Pueyrredón

Av. Mosconi

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
  • Martes 17: 18 a 1 h.
  • Sábado 21: 18 a 1 h.
  • Domingo 22: 18 a 24 h.

Villa Real

Plaza Las Toscaneras

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
  • Martes 17: 18 a 1 h.

Villa Riachuelo

Autódromo Oscar y Juan Gálvez

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.

Villa Urquiza

Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal

  • Sábado 14: 18 a 1 h.
  • Domingo 15: 18 a 24 h.
  • Lunes 16: 18 a 1 h.
  • Martes 17: 18 a 1 h.
  • Sábado 21: 18 a 1 h.
  • Domingo 22: 18 a 24 h.
  • Sábado 28: 18 a 1 h.
  • Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h.

Es importante aclarar que los cortes de calle comenzarán entre las 16 y 18 horas por el armado de escenarios y vallados. Se recomienda planificar recorridos alternativos. Entre tradición y fiesta popular, el Carnaval 2026 vuelve a desplegar su identidad en cada barrio porteño.