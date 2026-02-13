Carnaval en la Ciudad de Buenos Aires: Fuente: GCBA Prensa.

El fin de semana largo de Carnaval volverá a llenar de música, bombos y color las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Con más de 100 murgas y 20 corsos distribuidos en distintos barrios, el Carnaval Porteño 2026 ofrece cuatro jornadas consecutivas de festejos que forman parte de una programación total de diez días.

Las celebraciones comenzaron el fin de semana pasado y se extenderán hasta el 1° de marzo. Además de la capital, también habrá actividades en el conurbano y el interior de la Provincia de Buenos Aires.

Carnaval en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Buenos Aires

Las murgas fueron declaradas Patrimonio Cultural en 1997, en reconocimiento a una tradición que se remonta a 1869, cuando se realizó el primer corso porteño.

Cronograma completo de corsos en CABA: barrios, fechas y horarios

Agronomía

Plaza Martín Rodríguez (Habana y Argerich)

Sábado 21: 18 a 1 h.

Domingo 22: 18 a 24 h.

Boedo

Av. Boedo entre Independencia y San Juan

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Martes 17: 18 a 1 h.

Playón San Lorenzo (Av. La Plata 1700)

Sábado 21: 18 a 1 h.

Domingo 22: 18 a 24 h.

Sábado 28: 18 a 1 h.

Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h.

Colegiales

Polideportivo Colegiales (Freire 120)

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Martes 17: 18 a 1 h.

Sábado 21: 18 a 1 h.

Domingo 22: 18 a 24 h.

Caballito

Plaza Irlanda (Av. Gaona y Donato Álvarez)

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Martes 17: 18 a 1 h.

Sábado 21: 18 a 1 h.

Domingo 22: 18 a 24 h.

Sábado 28: 18 a 1 h.

Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h.

La Boca

Palos entre Espinosa y Villafañe

Sábado 14: 18 a 1 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Martes 17: 18 a 1 h.

Sábado 21: 18 a 1 h.

Domingo 22: 18 a 24 h.

La Paternal

Av. Elcano y Ávalos

Sábado 28: 18 a 1 h.

Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h.

Liniers

Plaza Sarmiento (Cosquín y Tuyutí)

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Plazoleta Sargento Cabral

Sábado 21: 18 a 1 h.

Domingo 22: 18 a 24 h.

Mataderos

Av. Alberdi entre Araujo y Guardia Nacional

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Martes 17: 18 a 1 h.

Nueva Pompeya

Av. La Plata 2400

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Martes 17: 18 a 1 h.

Sábado 21: 18 a 1 h.

Domingo 22: 18 a 24 h.

Sábado 28: 18 a 1 h.

Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h.

Carnaval en la Ciudad de Buenos Aires: Fuente: Archivo Télam.

Palermo

Plaza Unidad Latinoamericana (El Salvador 4037)

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Martes 17: 18 a 1 h.

Sábado 21: 18 a 1 h.

Domingo 22: 18 a 24 h.

Sábado 28: 18 a 1 h.

Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h

Parque Chacabuco

Anfiteatro (Av. Eva Perón y Curapaligüe)

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Martes 17: 18 a 1 h.

Sábado 21: 18 a 1 h.

Domingo 22: 18 a 24 h.

Saavedra

Parque Saavedra

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Martes 17: 18 a 1 h.

Parque Sarmiento

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Martes 17: 18 a 1 h.

San Telmo

Anfiteatro del Parque Lezama

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Martes 17: 18 a 1 h.

Sábado 21: 18 a 1 h.

Domingo 22: 18 a 24 h.

Villa del Parque

Plaza Aristóbulo del Valle

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Villa Devoto

Parque Ricchieri

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Martes 17: 18 a 1 h.

Sábado 21: 18 a 1 h.

Domingo 22: 18 a 24 h.

Sábado 28: 18 a 1 h.

Villa Lugano

Club Torino

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Carnaval en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

Villa Pueyrredón

Av. Mosconi

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Martes 17: 18 a 1 h.

Sábado 21: 18 a 1 h.

Domingo 22: 18 a 24 h.

Villa Real

Plaza Las Toscaneras

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Martes 17: 18 a 1 h.

Villa Riachuelo

Autódromo Oscar y Juan Gálvez

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Villa Urquiza

Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal

Sábado 14: 18 a 1 h.

Domingo 15: 18 a 24 h.

Lunes 16: 18 a 1 h.

Martes 17: 18 a 1 h.

Sábado 21: 18 a 1 h.

Domingo 22: 18 a 24 h.

Sábado 28: 18 a 1 h.

Domingo 1° de marzo: 18 a 24 h.

Es importante aclarar que los cortes de calle comenzarán entre las 16 y 18 horas por el armado de escenarios y vallados. Se recomienda planificar recorridos alternativos. Entre tradición y fiesta popular, el Carnaval 2026 vuelve a desplegar su identidad en cada barrio porteño.