Los mejores destinos para la tercera edad Foto: Foto generada con IA

El fin de semana largo de Carnaval 2026 vuelve a abrir una oportunidad ideal para quienes buscan una salida cercana, económica y relajada. Con cuatro días disponibles —del lunes 16 al martes 17 de febrero—, muchas personas eligen alternativas de turismo de proximidad que permitan disfrutar del aire libre sin que el presupuesto se dispare. En este escenario, los destinos ubicados a menos de 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se consolidan como la opción más conveniente, especialmente para jubilados que priorizan tranquilidad, accesibilidad y actividades gratuitas.

La provincia ofrece múltiples lugares a los que se puede llegar en auto, tren o colectivo, lo que permite ahorrar en combustible y evitar gastos adicionales de alojamiento viajando ida y vuelta en el día. Estos destinos combinan naturaleza, gastronomía regional, caminatas seguras y propuestas culturales sin costo, características muy valoradas por personas mayores que buscan disfrutar sin complicaciones.

Uribelarrea: tranquilidad de campo a solo 80 km

Uribelarrea. Foto NA

En el partido de Cañuelas, Uribelarrea destaca como un clásico económico y accesible. Sus calles de tierra, su plaza central y su arquitectura antigua crean un ambiente apacible, ideal para jubilados que prefieren paseos tranquilos, ferias artesanales y espacios para sentarse a descansar sin prisa. Allí es posible recorrer la Iglesia Nuestra Señora de Luján, visitar la feria de artesanos o comer en parrillas de campo sin necesidad de gastar mucho. Además, su cercanía permite regresar en el día o llegar combinando tren y colectivo.

Chascomús: naturaleza, laguna y actividades gratuitas

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

A 120 kilómetros por la Ruta 2, Chascomús es una de las escapadas más buscadas y un destino ideal para adultos mayores. Su laguna permite pasar el día sin costo, llevar reposera y mate, disfrutar del paisaje y caminar por la costanera a ritmo propio. Durante Carnaval, la ciudad organiza desfiles y actividades gratuitas que suman entretenimiento accesible. Para quienes desean descansar más tiempo, existen campings municipales y cabañas económicas, además de múltiples opciones gastronómicas que se adaptan a todos los bolsillos.

San Miguel del Monte: aire puro y ritmo pausado

Laguna de Monte, en San Miguel del Monte. Foto: Facebook / Cabaña El Bagual de Monte.

Ubicada a 110 kilómetros por Ruta 3, Monte ofrece una laguna amplia donde se puede andar en bicicleta, hacer picnic o simplemente disfrutar de la vista. En fines de semana largos suele haber espectáculos gratuitos y murgas locales en la costanera, lo que la convierte en una opción atractiva y tranquila para jubilados que desean combinar descanso con actividades culturales sin costo. También cuenta con alojamiento a diversos precios y la ventaja adicional del acceso ferroviario.

Otros destinos ideales para jubilados

La provincia cuenta con numerosas localidades accesibles, cercanas y con propuestas sencillas ideales para personas mayores:

Lobos (102 km): laguna, kayak y visitas guiadas gratuitas.

San Vicente (59 km): espacios verdes y laguna para pasar el día.

Carlos Keen (88 km): pueblo rural con feria artesanal y gastronomía de campo.

Tomás Jofré (100 km): reconocido por su propuesta gastronómica criolla.

Capilla del Señor (80 km): casco histórico y museos accesibles.

San Antonio de Areco (120 km): tradición gauchesca, museos y paseos tranquilos.

Con distancias cortas, actividades gratuitas y transporte accesible, estos destinos no solo son perfectos para el próximo fin de semana largo, sino que se convierten en excelentes propuestas para jubilados que buscan descansar, caminar, disfrutar de la naturaleza y vivir experiencias sin complicaciones ni gastos elevados.