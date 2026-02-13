Feriados de Carnaval Foto: https://www.argentina.gob.ar/

El primer fin de semana XL del calendario de feriados argentinos del 2026 es la celebración de Carnaval, y los empleados se preguntan si deben trabajar o no y cómo se cobran los feriados de quienes deban permanecer en sus puestos según sus acuerdos laborales.

Los días lunes 16 y martes 17 de febrero son feriados inamovibles de Carnaval, configurando para algunos un descanso de cuatro días que incluye el sábado 14 y el domingo 15. Sin embargo, algunos trabajan como resultado de acuerdos privados.

Carnaval Foto: Instagram @carnavaldelpais

Cómo se cobran los feriados de Carnaval

La Ley de Contrato de Trabajo establece que la remuneración por una jornada laboral en un feriado nacional debe ser el doble de lo que perciben en un día hábil regular.

En concordancia con la Ley 27.399, el mecanismo busca asegurar el cumplimiento del derecho al descanso obligatorio de los trabajadores.

Pesos argentinos. Foto: REUTERS

Qué hacer este fin de semana en CABA

Buenos Aires se llena de posibilidades durante el fin de semana largo. Desde actividades que recuperan la clásica tradición rioplatense hasta eventos que conmemoran una cultura milenaria, la ciudad porteña ofrece alternativas para todos los gustos, paladares y aficiones.

El verano entra en su recta final en febrero. Las vacaciones se terminan, los chicos vuelven al colegio y el abrasante calor de enero cede lugar a temperaturas más frescas. Sin embargo, todavía queda tiempo para pasear y disfrutar de las experiencias culturales que ofrece la Ciudad de Buenos Aires.

Año Nuevo Chino

El comienzo del año del Caballo de Fuego coincide con el feriado de Carnaval y toda la ciudad se prepara para hospedar esta fiesta. Con epicentro en el Barrio Chino de Belgrano, habrá propuestas a lo largo de distintos puntos importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Plata celebra el Año Nuevo Chino. Foto: Prensa.

El momento más impresionante del festival será el lunes 16 de febrero, bajo los emblemáticos arcos que ocupan lo que alguna vez fue el Bajo Belgrano. Habrá una danza de figuras para despedir el año de la serpiente y recibir al caballo de fuego.

Carnaval Porteño

La 158° edición del Carnaval Porteño llega a los barrios más murgueros de la emblemática ciudad. Habrá puntos de encuentro en distintos lugares de la ciudad, pero el desfile más importante será el domingo 15, de 18 a 24 horas, en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez.

El carnaval es una fiesta popular en el mundo y cada lugar lo celebra a su manera. En Argentina varía en cada región: en el noroeste del país se caracterizan por sus tradiciones indígenas prehispánicas; en la Mesopotamia es famoso el carnaval de Gualeguaychú y su candombe; y en la Ciudad de Buenos Aires, las murgas.

Carnaval del Sol Foto: Municipalidad de Dolores

Los porteños están acostumbrados a celebrar esta época de disfraces, desfiles y fiestas en la calle desde 1869, cuando se celebró el primer corso. En 1997 las murgas fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y trabajan todo el año para el momento del carnaval.

Ástor, Piazzolla eterno

El Teatro Colón hospedará un evento único para celebrar la vida, la obra y el legado de uno de los músicos argentinos más influyentes de todos los tiempos. Será un viaje inmersivo por el universo creativo de Piazzolla, con una puesta escénica de alto impacto visual y la excelencia artística que distingue al teatro más emblemático del país.

En la exposición habrá bailarines, cantantes e intérpretes de primer nivel que reconstruyen la vida y la obra del maestro del tango moderno, acompañados por un octeto de músicos especialistas en la obra de Piazzolla, que interpretarán sus composiciones con la precisión, la fuerza y la sofisticación que exige su música.

Astor Piazzolla, Foto Fundación Astor Piazzolla

Además, se traza un retrato sobre la personalidad de Piazzolla a partir de sus propias palabras, vertidas en entrevistas y reflexiones públicas.

Hay funciones de jueves a lunes y los precios arrancan en $13.500 y se estiran hasta $150.000.