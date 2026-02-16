Calendario. Foto: Wikimedia Commons

Después del fin de semana largo por Carnaval, los argentinos ya se preguntan cuándo será el próximo feriado del 2026 para programar una escapada o simplemente tomarse días por fuera de la rutina. Según el calendario oficial, el siguiente día de descanso llegará en marzo.

Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo

El siguiente feriado nacional está programado para el martes 24 de marzo y corresponde al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Se trata de una fecha inamovible en el calendario argentino que se combinará con un día no laborable con fines turísticos, dispuesto para el lunes 23, por lo que se conformará un nuevo fin de semana largo de cuatro días: desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo.

Feriados de marzo 2026. Foto: Captura

Calendario de feriados 2026

Después del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el calendario de feriados sigue de la siguiente manera:

Mayo

Viernes 1 : Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible).

Julio

Jueves 9 : Día de la Independencia (inamovible).

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable).

Septiembre

Sin feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20).

Diciembre

Lunes 7 : Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 : Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Viernes 25: Navidad (inamovible).

Calendario de feriados en 2026. Foto: Unsplash.

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026