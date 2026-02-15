Feriado de febrero Foto: Buenos Aires

El fin de semana largo de Carnaval 2026 confirmó la recuperación sostenida del turismo interno en Argentina y dejó un dato contundente: la Patagonia fue la región más elegida del país.

Con niveles de ocupación que alcanzaron el 90% en algunos destinos, el sur argentino se posicionó como el refugio predilecto para miles de viajeros que buscaron naturaleza, paisajes y tranquilidad.

Ranking del finde largo: la Patagonia fue el gran imán turístico de Carnaval 2026. Foto: NA

Según el Observatorio Argentino de Turismo, el movimiento turístico superó las previsiones iniciales y mostró una fuerte dinamización en rutas, aeropuertos y servicios de transporte.

Neuquén y Tierra del Fuego, en la cima

En Neuquén, los destinos cordilleranos encabezaron las preferencias. Villa Pehuenia y Villa Traful registraron un 80% de ocupación, mientras que Villa La Angostura y San Martín de los Andes sostuvieron un intenso flujo turístico durante los cuatro días.

Más al sur, Tierra del Fuego fue la gran estrella del ranking. La hotelería de alta gama alcanzó el 90% y los alquileres temporarios lograron ocupación plena, con una combinación de turismo nacional e internacional que fortaleció la actividad económica local.

Tierra del Fuego alcanzó el 90% en hotelería de alta gama y Neuquén consolidó su atractivo cordillerano. Foto: Instagram @turismotdf

Carnaval y música en el resto del país

El impacto del feriado también se sintió con fuerza en otras provincias. En Córdoba, el efecto del Cosquín Rock impulsó la llegada de 370.000 visitantes y un 98% de reservas en el Valle de Punilla.

En Entre Ríos, los tradicionales carnavales llevaron a Gualeguay y Santa Elena al 100% de ocupación. Por su parte, Mar del Plata superó el 75% y la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 83%, su mejor registro para esta fecha en cinco años.

Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires mostraron cifras históricas de reservas. Foto: Instagram @carnavaldelpais

Transporte y turismo regional en alza

El movimiento también se reflejó en el transporte aéreo y fluvial. Aerolíneas Argentinas trasladó a 220.000 pasajeros durante el fin de semana largo, mientras que las compañías low-cost operaron con aviones al 90% de su capacidad.

Además, el ingreso de turistas desde Uruguay creció un 27% a través de servicios fluviales, reforzando el atractivo regional de Argentina.

Con estos números, Carnaval 2026 no solo consolidó a la Patagonia como líder del ranking turístico, sino que ratificó el dinamismo de un sector clave para la economía nacional.