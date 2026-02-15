Cierra una de las autopistas más importantes de Buenos Aires este lunes 16 de febrero: hasta cuándo y qué desvíos habrá
El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad informó que es en el marco de la ampliación y readecuación del Puente Labruna. Todos los detalles, en la nota.
En el marco de la ampliación y readecuación del Puente Labruna, el Gobierno porteño anunció cortes totales para la noche del lunes 16 por el montaje de nuevas vigas en la estructura.
Según informó el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, la Autopista Illia en sentido a provincia y la avenida Cantilo permanecerán cerradas desde las 22 hasta las 12 del mediodía. Quienes circulen hacia el Norte deberán desviar por avenida Figueroa Alcorta o avenida del Libertador.
Además, el Paseo del Bajo en sentido Norte estará cortado a la altura de Retiro. El tránsito pesado será desviado hacia la avenida Costanera para luego retomar por Cantilo, luego del puente.
También permanecerá cerrado el Puente Scalabrini Ortiz, a la altura de Parque Norte. Los conductores que se dirijan hacia Aeroparque deberán hacerlo por la calle Sarmiento.
La obra contempla el montaje de ocho vigas de 32,50 metros de largo y 50 toneladas cada una, que completarán la estructura del nuevo puente. Los trabajos forman parte de la etapa final del proyecto, que incluirá además una pasarela peatonal central de 4 metros de ancho y una ciclovía de 2,40 metros.
Qué zonas saldrán beneficiadas
El beneficio será para distintas zonas clave:
- Estadio Antonio Vespucio Liberti (River Plate)
- Club Ciudad de Buenos Aires
- Universidad Torcuato Di Tella
- Parque de la Innovación
- Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD)
- Estación “Ciudad Universitaria” del ferrocarril Belgrano
- Centro de graduados del Liceo Naval
- Club Universitario de Buenos Aires
- Ciudad Universitaria de Buenos Aires
- Reserva Ecológica Norte
- Parque de la Memoria
Este nuevo puente tendrá el objetivo de conectar e integrar el sector urbano con los costeros, y terminar con la desconexión.