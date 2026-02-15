Cierra una de las autopistas más importantes de Buenos Aires este lunes 16 de febrero:

Autopista Illia. Foto: AUSA.

En el marco de la ampliación y readecuación del Puente Labruna, el Gobierno porteño anunció cortes totales para la noche del lunes 16 por el montaje de nuevas vigas en la estructura.

Según informó el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, la Autopista Illia en sentido a provincia y la avenida Cantilo permanecerán cerradas desde las 22 hasta las 12 del mediodía. Quienes circulen hacia el Norte deberán desviar por avenida Figueroa Alcorta o avenida del Libertador.

Además, el Paseo del Bajo en sentido Norte estará cortado a la altura de Retiro. El tránsito pesado será desviado hacia la avenida Costanera para luego retomar por Cantilo, luego del puente.

También permanecerá cerrado el Puente Scalabrini Ortiz, a la altura de Parque Norte. Los conductores que se dirijan hacia Aeroparque deberán hacerlo por la calle Sarmiento.

Autopista Illia. Foto: AUSA.

La obra contempla el montaje de ocho vigas de 32,50 metros de largo y 50 toneladas cada una, que completarán la estructura del nuevo puente. Los trabajos forman parte de la etapa final del proyecto, que incluirá además una pasarela peatonal central de 4 metros de ancho y una ciclovía de 2,40 metros.

Qué zonas saldrán beneficiadas

El beneficio será para distintas zonas clave:

Estadio Antonio Vespucio Liberti (River Plate)

Club Ciudad de Buenos Aires

Universidad Torcuato Di Tella

Parque de la Innovación

Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD)

Estación “Ciudad Universitaria” del ferrocarril Belgrano

Centro de graduados del Liceo Naval

Club Universitario de Buenos Aires

Ciudad Universitaria de Buenos Aires

Reserva Ecológica Norte

Parque de la Memoria

Este nuevo puente tendrá el objetivo de conectar e integrar el sector urbano con los costeros, y terminar con la desconexión.