El nuevo puente inaugurado sobre las vías del tren Sarmiento. Foto: Trenes Argentinos

Un puente fue habilitado en un destacado punto del Conurbano bonaerense, con el objetivo de mejorar el tránsito y evitar problemas para trasladarse por allí. El anuncio fue realizado por Trenes Argentinos, ya que esta construcción fue desarrollada sobre las vías del tren Sarmiento.

La empresa indicó que se inauguró el puente modular Chile, pensado para facilitar un acceso muy utilizado por los vecinos de la zona oeste del Conurbano.

Habilitan un nuevo puente sobre las vías del Tren Sarmiento. Video: Trenes Argentinos.

Los detalles del nuevo puente que cambia el tránsito en Buenos Aires

La construcción se realizó entre las estaciones de Ramos Mejía y Haedo, con la búsqueda de aumentar la seguridad del servicio ferroviario, así como también de la regularidad. Más allá de que es un puente para autos, también tendrá un impacto positivo sobre los trenes.

El puente conecta la zona en sentido sur-norte, además de que "permite desviar el tránsito vehicular que cruza por el paso a nivel", según revelaron. Además, el impacto sobre los trenes será directo: ya no obligará a circular a menor velocidad en dichos sectores, más allá de que también habrá menos interrupciones por accidentes de autos.

“La apertura del nuevo cruce permite agilizar la circulación vehicular, en una zona de alta transitabilidad por la cercanía del Hospital Güemes”, indicaron acerca de otro de los efectos en el tránsito. Además, se estima que “en un futuro, se eliminará el paso a nivel Chile”.

Cabe aclarar que el puente es de mano única, en forma de U, para que sea utilizado únicamente por tránsito liviano. El ancho de la calzada es de 4,5 metros, mientras que la altura máxima permitida es de 3,8 metros.

El puente que mejorará el tránsito en Haedo. Foto: Google Maps

El túnel que mejorará el tránsito en dos barrios clave de CABA

La Ciudad de Buenos Aires es uno de los sitios que más padece el tráfico vehicular en Argentina. Por esto mismo, constantemente hay obras que se llevan adelante con el objetivo de mejorar la circulación y facilitar los traslados para los vecinos.

En este marco, un importante proyecto se desarrolla en los barrios porteños de Villa Luro y Liniers. Se trata de un túnel de doble mano que eliminará una barrera que producía grandes congestiones en sus alrededores.

Los detalles del túnel que unirá Villa Luro y Liniers

Esta obra permitirá la conexión entre ambos barrios, uniendo las calles Yerbal y Bacacay, que están conectadas por Irigoyen, dentro de la Comuna 10.

El túnel se desarrolla sobre las vías del tren Sarmiento, entre las estaciones de Liniers y Villa Luro. Esta noticia aparece como un alivio para ambos barrios, ya que será más fácil transitar por ellos, en especial en las horas pico. La altura del túnel será de 4,30 metros, con la colocación de un carril para cada sentido de circulación. Además, unirá las calles Bacacay, en Liniers, y Yerbal, en Villa Luro.

Obras entre Villa Luro y Liniers en Ciudad de Buenos Aires. Foto: GCBA

Se colocarán pasarelas peatonales con escaleras y rampas destinadas para el tránsito de peatones, además de personas con movilidad reducida. Dentro del proyecto también están incluida la puesta en valor del espacio público, con la renovación de mobiliario urbano y trabajos de forestación.