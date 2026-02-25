Uber línea U Foto: Foto generada con IA

Línea U Foto: Captura de Uber

En los últimos meses, Uber lanzó en Buenos Aires una modalidad que llamó la atención de miles de usuarios: Línea U, una opción de viaje que ofrece tarifas similares a las del subte, pero con la practicidad del transporte puerta a puerta. El servicio combina tecnología, rutas inteligentes y viajes compartidos para ofrecer una alternativa económica y eficiente dentro de la ciudad.

A diferencia de un viaje tradicional en Uber, Línea U funciona bajo un esquema de carpooling: varios pasajeros que se dirigen hacia zonas cercanas comparten un mismo vehículo. Esto permite reducir costos y, al mismo tiempo, disminuir la cantidad de autos circulando, algo cada vez más necesario en avenidas y barrios con alta demanda.

Subite a la “Línea U” del 23 de febrero al 11 de marzo y conectá el último tramo de tus viajes desde estaciones de tren o subte en la Ciudad de Buenos Aires hasta 4km por $1300* 🚇

*Términos y condiciones en el link en bio. pic.twitter.com/A9v6f5xO3s — Uber Argentina (@Uber_ARG) February 23, 2026

¿Cómo funciona Línea U?

El sistema está pensado para que el usuario pueda viajar a un precio accesible sin resignar comodidad. El proceso es sencillo:

El pasajero ingresa su origen y destino dentro de las zonas habilitadas. La aplicación muestra la opción “Línea U” si está disponible para ese trayecto. Uber sugiere un punto de encuentro cercano, generalmente a uno o dos minutos a pie. El usuario comparte el viaje con otras personas que van en la misma dirección. El auto deja a cada pasajero en una ubicación cercana a su destino final.

Este modelo permite mantener un costo muy bajo, ya que optimiza la ruta y distribuye el valor del viaje entre varios usuarios.

Conductor, Uber, vehículo. Foto: Freepik

¿Por qué cuesta lo mismo que el subte?

Uno de los puntos más llamativos de la modalidad es que suele ofrecer tarifas comparables a las del subte, e incluso menores en algunos horarios. Esto es posible por tres razones:

Viajes compartidos: más pasajeros por vehículo reducen el precio individual.

Rutas predeterminadas y optimizadas: la app elige trayectos eficientes para ahorrar tiempo y combustible.

Puntos de ascenso y descenso estratégicos: reducen desvíos y aumentan la productividad del conductor.

De esta manera, Uber busca posicionarse como una alternativa de movilidad urbana que compita con el transporte público tradicional, sobre todo en franjas horarias donde la frecuencia del subte o del colectivo puede bajar.

¿En qué zonas funciona?

Línea U está disponible en corredores específicos de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en áreas donde la demanda de viajes es alta y los movimientos de estudiantes y trabajadores son constantes. Las zonas pueden variar con el tiempo, y Uber ajusta los recorridos según el uso y los patrones de tráfico.

¿A quién le conviene?

El servicio está pensado para quienes buscan una opción económica, pero más cómoda que el transporte público. Resulta ideal para:

Estudiantes que se mueven por campus universitarios.

Personas que hacen trayectos cortos o medianos.

Quienes priorizan rapidez sin pagar el valor de un Uber tradicional.

Usuarios que no quieren lidiar con combinaciones de subte o colectivos.

Una tendencia que crece

La llegada de Línea U refleja una tendencia global: los viajes compartidos como solución urbana. Con ciudades cada vez más congestionadas, servicios como este se presentan como un puente entre el transporte público y la movilidad privada, combinando precio bajo, flexibilidad y eficiencia.