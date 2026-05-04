El innovador tren chino. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

China sorprende al mundo una vez más con una obra de ingeniería que parece desafiar las leyes de la naturaleza. Y es que a lo largo de las últimas décadas, el país supo demostrar una capacidad para materializar proyectos de una manera extraordinaria y una innovación magnífica y grandiosa para solucionar cuestiones técnicas inéditas.

Frente a todo esto, también desarrolla el nuevo ferrocarril de alta velocidad, que conectará la ciudad de Shenzhen con Jiangmen, algo que lo posiciona en un lugar privilegiado dentro de las metrópolis del mundo.

Megaingeniería en China y un desarrollo extraordinario. Foto: Grok.

Hazaña bajo el agua: China construye el túnel ferroviario más profundo del mundo

El elemento central de esta obra es un túnel que atraviesa la desembocadura del río Perla, una zona compleja tanto por sus condiciones geológicas como por la presión del agua.

Esta estructura no solo destaca por su extensión, sino también por la profundidad alcanzada, convirtiéndose en el túnel ferroviario de alta velocidad más profundo del mundo. La magnitud del proyecto refleja el objetivo chino de consolidar una red de transporte moderna, eficiente y capaz de sostener el crecimiento económico de regiones clave.

Cifras récord: los desafíos técnicos de perforar a 115 metros de profundidad

La construcción del túnel del estuario del río Perla implica desafíos técnicos sin precedentes. Con una longitud de 13,69 kilómetros, esta galería subterránea ha alcanzado profundidades superiores a los 100 metros bajo el nivel del mar, soportando presiones que equivalen a 10 atmósferas.

Las soluciones en ingeniería altamente especializada son imperiosas en estas condiciones, por lo que se precisa desde materiales resistentes a la corrosión marina hasta sistemas avanzados de sellado y estabilidad estructural.

Este proyecto también ha tenido que enfrentar 17 zonas de falla geológica, lo que le agrega complejidad al proceso de perforación. Por tales motivos, se han utilizado tuneladoras de más de 13 metros de diámetro que son capaces de trabajar en entornos extremos. La inversión total de la obra supera los 50.000 millones de yuanes, lo que da cuenta de la escala y la importancia estratégica de esta infraestructura.

El futuro del transporte chino: el impacto estratégico de este megaproyecto

Más allá de su espectacularidad técnica, esta obra tiene un impacto directo en la conectividad y el desarrollo económico de la región. La línea Shenzhen-Jiangmen, con una extensión total de más de 116 kilómetros, permitirá reducir el tiempo de viaje entre ambas ciudades a menos de una hora.

Tren chino. Foto: Unsplash

A su vez, conectará puntos clave como el aeropuerto de Shenzhen y diversas zonas industriales, fortaleciendo la integración del área metropolitana.

Este ferrocarril forma parte de la red nacional conocida como “ocho verticales y ocho horizontales”, diseñada para optimizar el transporte en todo el país. Su implementación no solo mejora la movilidad, sino que también impulsa la creación de un corredor económico más dinámico. Al reducir los tiempos de traslado y eliminar rutas menos eficientes, China consolida un modelo de desarrollo basado en la infraestructura como motor de crecimiento.