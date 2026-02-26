Medicación para jubilados Foto: Foto generada con IA

El PAMI confirmó para 2026 una nueva actualización de su Vademécum de medicamentos gratuitos, una medida que garantiza cobertura del 100% para tratamientos esenciales y de alto costo. Más de cinco millones de jubilados y pensionados serán beneficiados con este esquema que incluye terapias contra enfermedades crónicas, complejas y de impacto económico.

La actualización mantiene la estrategia sanitaria del organismo: ampliar el acceso, reducir el gasto de bolsillo y asegurar continuidad de tratamientos críticos. Desde enero de 2026, los medicamentos se retiran mediante receta electrónica, presentando DNI y credencial, sin necesidad de trámites adicionales.

Vademécum de PAMI: qué es y requisitos para acceder a medicamentos gratis o con descuentos

El Vademécum de PAMI es el listado oficial de medicamentos con cobertura total o parcial, disponible para todos los jubilados y pensionados afiliados. Incluye fármacos esenciales destinados a tratar patologías frecuentes en adultos mayores y se complementa con un subsidio social que amplía el acceso cuando la medicación no figura en la lista automática.

Requisitos para acceder a medicamentos gratis

Para obtener la cobertura total sin copago, el afiliado debe:

Contar con una prescripción médica válida emitida dentro del sistema PAMI.

Cumplir con los requisitos socioeconómicos cuando se solicita el subsidio social, tales como:

Ingresos menores a 1,5 haberes previsionales , o hasta 3 haberes si convive con alguien con CUD.

No estar afiliado a una prepaga.

No poseer más de un inmueble ni vehículos recientes.

No ser titular de activos societarios significativos.

Cuando el gasto en medicación supera el 15% de los ingresos, puede solicitarse la cobertura total por vía de excepción.

Además, PAMI mantiene descuentos de entre 50% y 80% para medicamentos no cubiertos al 100%, y un 40% para tratamientos eventuales.

¿Cuáles son los medicamentos gratis que brinda PAMI a los jubilados?

El Vademécum 2026 incluye una amplia variedad de medicamentos esenciales cubiertos al 100%, entre ellos:

Tratamientos para diabetes, una de las enfermedades más prevalentes entre afiliados.

Medicación oncológica y oncohematológica, clave para patologías de alto costo.

Tratamientos para hemofilia.

Fármacos para VIH y Hepatitis B y C.

Medicación postrasplante.

Tratamientos para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.

Artritis reumatoidea, osteoartritis y trastornos hematopoyéticos.

Medicamentos oftalmológicos intravítreos.

Enfermedades fibroquísticas.

Todos estos medicamentos se entregan sin copago cuando la receta electrónica está correctamente cargada en el sistema.

Cómo retirar los medicamentos gratis