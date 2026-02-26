PAMI actualiza su Vademécum: estos son los medicamentos gratis que pueden solicitar jubilados en 2026
PAMI actualizó su Vademécum para 2026 e incorporó una lista ampliada de medicamentos gratuitos destinados a jubilados y pensionados de todo el país. La medida garantiza cobertura del 100% en tratamientos esenciales, especialmente para enfermedades crónicas y de alto costo, y se complementa con un subsidio social para quienes necesiten acceder a fármacos fuera del listado automático.
El PAMI confirmó para 2026 una nueva actualización de su Vademécum de medicamentos gratuitos, una medida que garantiza cobertura del 100% para tratamientos esenciales y de alto costo. Más de cinco millones de jubilados y pensionados serán beneficiados con este esquema que incluye terapias contra enfermedades crónicas, complejas y de impacto económico.
La actualización mantiene la estrategia sanitaria del organismo: ampliar el acceso, reducir el gasto de bolsillo y asegurar continuidad de tratamientos críticos. Desde enero de 2026, los medicamentos se retiran mediante receta electrónica, presentando DNI y credencial, sin necesidad de trámites adicionales.
Vademécum de PAMI: qué es y requisitos para acceder a medicamentos gratis o con descuentos
El Vademécum de PAMI es el listado oficial de medicamentos con cobertura total o parcial, disponible para todos los jubilados y pensionados afiliados. Incluye fármacos esenciales destinados a tratar patologías frecuentes en adultos mayores y se complementa con un subsidio social que amplía el acceso cuando la medicación no figura en la lista automática.
Requisitos para acceder a medicamentos gratis
Para obtener la cobertura total sin copago, el afiliado debe:
Contar con una prescripción médica válida emitida dentro del sistema PAMI.
Cumplir con los requisitos socioeconómicos cuando se solicita el subsidio social, tales como:
- Ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, o hasta 3 haberes si convive con alguien con CUD.
- No estar afiliado a una prepaga.
- No poseer más de un inmueble ni vehículos recientes.
- No ser titular de activos societarios significativos.
Cuando el gasto en medicación supera el 15% de los ingresos, puede solicitarse la cobertura total por vía de excepción.
Además, PAMI mantiene descuentos de entre 50% y 80% para medicamentos no cubiertos al 100%, y un 40% para tratamientos eventuales.
¿Cuáles son los medicamentos gratis que brinda PAMI a los jubilados?
El Vademécum 2026 incluye una amplia variedad de medicamentos esenciales cubiertos al 100%, entre ellos:
- Tratamientos para diabetes, una de las enfermedades más prevalentes entre afiliados.
- Medicación oncológica y oncohematológica, clave para patologías de alto costo.
- Tratamientos para hemofilia.
- Fármacos para VIH y Hepatitis B y C.
- Medicación postrasplante.
- Tratamientos para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.
- Artritis reumatoidea, osteoartritis y trastornos hematopoyéticos.
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos.
- Enfermedades fibroquísticas.
Todos estos medicamentos se entregan sin copago cuando la receta electrónica está correctamente cargada en el sistema.
Cómo retirar los medicamentos gratis
- El médico de cabecera emite la receta electrónica.
- La receta llega automáticamente a la farmacia.
- El afiliado se presenta con DNI y credencial PAMI.
- Retira su medicación sin pagar.