jueves, 26 de febrero de 2026, 10:20
Medicación para jubilados
Medicación para jubilados Foto: Foto generada con IA

El PAMI confirmó para 2026 una nueva actualización de su Vademécum de medicamentos gratuitos, una medida que garantiza cobertura del 100% para tratamientos esenciales y de alto costo. Más de cinco millones de jubilados y pensionados serán beneficiados con este esquema que incluye terapias contra enfermedades crónicas, complejas y de impacto económico.

La actualización mantiene la estrategia sanitaria del organismo: ampliar el acceso, reducir el gasto de bolsillo y asegurar continuidad de tratamientos críticos. Desde enero de 2026, los medicamentos se retiran mediante receta electrónica, presentando DNI y credencial, sin necesidad de trámites adicionales.

Vademécum de PAMI: qué es y requisitos para acceder a medicamentos gratis o con descuentos

El Vademécum de PAMI es el listado oficial de medicamentos con cobertura total o parcial, disponible para todos los jubilados y pensionados afiliados. Incluye fármacos esenciales destinados a tratar patologías frecuentes en adultos mayores y se complementa con un subsidio social que amplía el acceso cuando la medicación no figura en la lista automática.

PAMI Foto: Foto generada con IA

Requisitos para acceder a medicamentos gratis

Para obtener la cobertura total sin copago, el afiliado debe:

Contar con una prescripción médica válida emitida dentro del sistema PAMI.

Cumplir con los requisitos socioeconómicos cuando se solicita el subsidio social, tales como:

  • Ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, o hasta 3 haberes si convive con alguien con CUD.
  • No estar afiliado a una prepaga.
  • No poseer más de un inmueble ni vehículos recientes.
  • No ser titular de activos societarios significativos.

Cuando el gasto en medicación supera el 15% de los ingresos, puede solicitarse la cobertura total por vía de excepción.

Además, PAMI mantiene descuentos de entre 50% y 80% para medicamentos no cubiertos al 100%, y un 40% para tratamientos eventuales.

Medicamentos, jubilados, PAMI, farmacia.
Medicamentos, jubilados, PAMI, farmacia. Foto: Freepik AI

¿Cuáles son los medicamentos gratis que brinda PAMI a los jubilados?

El Vademécum 2026 incluye una amplia variedad de medicamentos esenciales cubiertos al 100%, entre ellos:

  • Tratamientos para diabetes, una de las enfermedades más prevalentes entre afiliados.
  • Medicación oncológica y oncohematológica, clave para patologías de alto costo.
  • Tratamientos para hemofilia.
  • Fármacos para VIH y Hepatitis B y C.
  • Medicación postrasplante.
  • Tratamientos para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.
  • Artritis reumatoidea, osteoartritis y trastornos hematopoyéticos.
  • Medicamentos oftalmológicos intravítreos.
  • Enfermedades fibroquísticas.

Todos estos medicamentos se entregan sin copago cuando la receta electrónica está correctamente cargada en el sistema.

Cómo retirar los medicamentos gratis

  1. El médico de cabecera emite la receta electrónica.
  2. La receta llega automáticamente a la farmacia.
  3. El afiliado se presenta con DNI y credencial PAMI.
  4. Retira su medicación sin pagar.