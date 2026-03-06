ANMAT prohibió una marca de lentes de contacto y una solución de limpieza por graves irregularidades:

ANMAT prohíbe los productos identificados como NOVMAS contact Lenses Foto: Foto generada con IA

La seguridad visual volvió a estar en el centro de la escena luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispusiera la prohibición total en Argentina de lentes de contacto de la marca NOVMAS y de una solución multipropósito destinada a su limpieza, tras detectar múltiples irregularidades durante controles oficiales. La medida quedó formalizada mediante la Disposición 1099/2026, publicada recientemente en el Boletín Oficial.

Por qué fueron prohibidos

Durante una inspección realizada en un comercio de la Ciudad de Buenos Aires, agentes de fiscalización identificaron que los productos se encontraban a la venta sin ningún registro sanitario, sin información del importador y sin datos esenciales en el rotulado, tales como número de lote, fecha de fabricación y vencimiento. Estos faltantes impiden verificar su origen y, sobre todo, su inocuidad.

En el caso de los lentes, la ANMAT constató además la presencia de modelos estéticos sin graduación, incluidos algunos diseñados para ocasiones especiales como “Happy Halloween”. También se halló una solución multipropósito de 60 ml, igualmente carente de autorización oficial. Todos estos productos se comercializaban como si fueran aptos para uso cotidiano, pese a que nunca fueron evaluados por la autoridad sanitaria.

Un operativo que destapó la magnitud del problema

Durante el procedimiento, los inspectores detectaron miles de unidades exhibidas para la venta. En algunos locales, incluso se contabilizaron más de 10.000 blísters de lentes sin su correspondiente documentación, lo que llevó al organismo a inmovilizar la mercadería y retirar muestras para su análisis.

ANMAT prohíbe los productos identificados como NOVMAS contact Lenses Foto: argentina.gob.ar

La persona responsable de uno de los comercios afirmó que los productos provenían de un proveedor vinculado a una empresa china y que presentaría la documentación respaldatoria. Sin embargo, eso nunca ocurrió, lo que reforzó la decisión de avanzar con la prohibición total.

Los riesgos para la salud visual

El uso de este tipo de productos sin certificación puede derivar en complicaciones severas. La ANMAT advirtió que, al tratarse de artículos que entran en contacto directo con la córnea, cualquier falla en su fabricación, esterilidad o calidad podría causar desde irritaciones hasta lesiones graves.

Entre los riesgos más frecuentes asociados al uso de lentes no autorizados se encuentran:

Úlceras corneales por materiales de mala calidad.

Infecciones bacterianas o fúngicas , debido a la falta de esterilidad.

Conjuntivitis química por soluciones con ingredientes no controlados.

Daños irreversibles, que en casos extremos pueden afectar la visión.

La ANMAT prohibió una marca de lentes de contacto y una solución para su limpieza Foto: Unsplash

Qué deben hacer los consumidores

La ANMAT pidió a la población evitar el uso de cualquiera de los productos identificados como NOVMAS, independientemente del modelo o el lote. También recordó la importancia de comprar lentes de contacto y líquidos de mantenimiento solo en canales habilitados, exigiendo siempre rotulado completo y número de registro sanitario.

Por último, enfatizó que cualquier persona que haya adquirido estos artículos debe suspender su uso de inmediato y, ante la aparición de molestias o síntomas, consultar con un profesional de la salud ocular.