En una nueva medida de control sanitario, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta, distribución y uso de 16 productos capilares de las marcas “SILKDROP” y “GOOD HAIR” por carecer de inscripción oficial y ante la sospecha de que algunos podrían contener formaldehído, una sustancia no autorizada como activo alisante en el país.

La decisión fue formalizada mediante disposiciones publicadas en el Boletín Oficial y alcanza a todos los lotes, contenidos netos y fechas de vencimiento de los productos involucrados. Además, la medida incluye la prohibición de su promoción y publicación en plataformas digitales de comercio electrónico.

ANMAT alerta por productos sin registro y venta online

De acuerdo con los considerandos oficiales, los artículos no figuran en la base de datos de cosméticos habilitados por la ANMAT, requisito indispensable para su comercialización en el mercado argentino. La investigación se inició tras detectar su oferta en sitios web y en la plataforma Mercado Libre, con envíos a distintos puntos del país.

Frente a esta situación, el organismo activó el Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria, con el objetivo de gestionar la baja de las publicaciones y evitar que los consumidores accedan a productos potencialmente riesgosos para la salud.

El riesgo del formaldehído en alisadores

Uno de los principales motivos de preocupación es la posible presencia de formaldehído como agente alisante. Si bien esta sustancia puede utilizarse en concentraciones mínimas como conservante en algunos productos cosméticos, su empleo con fines de alisado está prohibido en la Argentina debido a sus efectos nocivos.

La exposición aguda a vapores de formaldehído puede provocar irritación en ojos, piel y vías respiratorias, además de tos y dificultad para respirar. En casos de exposición crónica, los riesgos aumentan: pueden desarrollarse dermatitis alérgicas y se incrementa la probabilidad de padecer carcinomas nasofaríngeos, según advierten organismos sanitarios internacionales.

Las recomendaciones de ANMAT para consumidores y profesionales

Desde la ANMAT recomendaron a la población verificar siempre que los productos cosméticos cuenten con número de registro sanitario visible en el envase y evitar la compra de artículos ofrecidos en redes sociales o sitios web sin respaldo oficial.

La medida se enmarca en la política de vigilancia sanitaria destinada a proteger la salud pública y reforzar los controles sobre productos cosméticos que ingresan al circuito comercial sin la debida autorización.