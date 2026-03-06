Trámites para el Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento esencial para miles de personas en Argentina, ya que garantiza el acceso a derechos y prestaciones en salud, transporte, educación y programas sociales. Cuando la fecha de vencimiento se acerca —o el certificado ya está vencido— es clave saber si corresponde renovarlo o si existe una prórroga automática vigente.

En 2026, hubo nuevas disposiciones oficiales que modifican los plazos y condiciones de renovación, por lo que muchas personas pueden estar exentas temporalmente de hacer trámites. Aquí te contamos la situación actual y qué pasos seguir según cada caso.

¿Tu CUD venció o está por vencer? Esto tenés que revisar

Las últimas resoluciones del Gobierno confirmaron que todos los CUD con vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 fueron prorrogados automáticamente por un año, manteniendo su validez durante 2026 sin necesidad de iniciar ningún trámite adicional. Esta medida aplica tanto para los certificados en formato papel como digital.

Esto significa que si tu certificado tenía fecha de renovación original dentro del 2025, sigue siendo válido durante todo 2026, incluso si no realizaste gestiones de actualización.

¿Quienes pueden pedir el Certificado Único de Discapacidad? Foto: Archivo

¿En qué casos NO aplica la prórroga?

No todos los certificados entraron en la extensión automática.Deben renovarse obligatoriamente aquellos CUD cuyo vencimiento original ocurrió en:

2022

2023

2024

En estas situaciones, la prórroga no corresponde y el certificado ya no tiene validez, por lo que es necesario iniciar cuanto antes el trámite de renovación para evitar la pérdida de beneficios.

Consecuencias de tener el CUD vencido

Cuando el CUD pierde vigencia y no se actualiza, se pueden suspender temporalmente prestaciones y derechos importantes como:

Transporte público gratuito

Cobertura al 100% en tratamientos, rehabilitación y medicación

Acceso a asignaciones familiares

Trámites administrativos que requieren acreditación de discapacidad

Incluso una breve interrupción puede generar trabas en gestiones médicas, educativas o laborales. Por eso, es esencial verificar tu situación y, de ser necesario, renovar cuanto antes.

Discapacidad, discapacitado, CUD, silla de ruedas. Foto: IA/Canal 26

Cómo renovar el CUD si ya está vencido

Si pertenecés al grupo que sí debe gestionar la renovación, el procedimiento es similar al del primer trámite. Estos son los pasos principales:

1. Verificar los requisitos

El Ministerio de Salud ofrece una herramienta online para conocer qué documentación necesitás según tu edad, domicilio y tipo de discapacidad.

2. Reunir estudios y certificados médicos

Debés presentar informes actualizados (con una antigüedad máxima de 6 meses o 1 año, según jurisdicción) avalados por especialistas.

3. Solicitar un turno

El turno debe pedirse ante la Junta Evaluadora correspondiente a tu domicilio.

4. Asistir a la evaluación

Un equipo interdisciplinario determinará la renovación del documento.

Por qué estas prórrogas son importantes

Las prórrogas buscan garantizar la continuidad de derechos y evitar saturación en los centros de evaluación, permitiendo un margen más amplio para realizar trámites sin que los ciudadanos pierdan prestaciones esenciales.

Si tu CUD vencía en 2025, seguís cubierto durante todo 2026 sin hacer trámites.Si venció antes de 2025, debés renovarlo cuanto antes para no perder beneficios claves.

En todos los casos, mantener la documentación actualizada es fundamental para asegurar la continuidad de derechos y acceder sin interrupciones a los servicios que corresponden.