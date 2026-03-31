Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

El sistema de transporte público se prepara para un importante cambio, ya que el Gobierno avanzó en una medida que busca simplificar el acceso al transporte gratuito de forma sencilla para las personas con discapacidad. Este sistema pretende que aquellos que tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD) puedan viajar sin necesidad de presentar la documentación y para ello, el certificado estará incorporado directamente en la tarjeta SUBE.

El objetivo es claro: hacer el proceso más ágil, evitar demoras y garantizar un acceso más cómodo y digno al transporte público. Cabe recordar que esta documentación ya garantiza el derecho a viajar sin costo en colectivos, trenes y otros medios de transporte público en todo el país. Sin embargo, hasta ahora es necesario presentarlo al momento de viajar para poder acceder a la gratuidad.

Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA

Qué cambia con el nuevo sistema de SUBE

La principal novedad es que el beneficio pasaría a estar cargado directamente en la tarjeta SUBE. Esto significa que las personas con discapacidad podrían viajar gratis sin necesidad de mostrar el CUD en cada traslado. El sistema funcionaría de manera similar al boleto estudiantil, donde el beneficio ya está integrado y se aplica automáticamente.

Además, la empresa Nación Servicios S.A. tendrá un rol clave en la implementación tecnológica para que el sistema funcione de forma eficiente. Por ahora, no hay una fecha confirmada para la implementación del nuevo sistema. La medida ya fue formalizada mediante una resolución que habilita a avanzar con el proyecto, pero todavía deben definirse aspectos técnicos y administrativos. Una vez resueltos, la aplicación será progresiva.

Tarjeta SUBE Foto: Web SUBE

Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad

Para acceder a la SUBE gratuita, es necesario contar con el Certificado Único de Discapacidad. El trámite incluye algunos pasos clave:

Completar la consulta de requisitos en el sitio oficial del Estado.

Reunir estudios e informes médicos que acrediten la discapacidad.

Solicitar turno en una Junta Evaluadora.

Asistir a la evaluación en la fecha asignada.

El certificado se puede retirar de forma presencial y también está disponible en versión digital a través de la app Mi Argentina.