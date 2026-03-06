Tren Mitre. Foto: Trenes Argentinos

Trenes Argentinos informó este viernes se vuelve a retrasar la llegada del Tren Mitre a la estación de Retiro. Esto se debe a que durante los próximos días, continuarán las pruebas operativas del renovado sistema de señalización en el ingreso, con el objetivo de que “el retorno del servicio cumpla con las condiciones óptimas de seguridad operacional”.

En ese contexto, se estima que los trenes seguirán funcionando los próximos 15 días entre Belgrano C y Tigre y desde Belgrano R hasta las terminales bonaerenses de J. L. Súarez y Bartolomé Mitre.

Días atrás, la la empresa comunicó los trenes de los tres ramales volverán a llegar a Retiro a partir del domingo 8 de marzo, aunque la situación se aplazó en las últimas horas.

Cuáles son las obras en Retiro que retrasan la llegada del Tren Mitre

Según señalaron desde Trenes Argentinos, “el protocolo de pruebas se ejecuta mediante la circulación de formaciones vacías y posibilita corroborar el perfecto funcionamiento del sistema de señalamiento”, lo cual “permitirá además definir el esquema de operación con la infraestructura renovada”.

Tren Mitre. Foto: Trenes Argentinos

Estas obras “fundamentales y urgentes” ejecutadas por Trenes Argentinos Infraestructura forman parte del plan de acción de la Emergencia Ferroviaria y tienen como objetivo “mejorar las condiciones de seguridad operacional en las que circulan los trenes”.

“Durante las tareas de renovación del sistema de señales -que contaba con más de 100 años de antigüedad- se reemplazaron 120 kilómetros de cables, se instalaron nuevas señales y semáforos y se efectuó el traspaso del antiguo al renovado sistema”, añadieron desde la empresa.

Por qué se vuelve a retrasar el la vuelta de Tren Mitre a Retiro

“Para llevar adelante esta actualización fue necesario desconectar la estructura existente y realizar la vinculación con el nuevo señalamiento, periodo en el que no es posible que circulen trenes por los riesgos que implican para la operación”, indica el comunicado de Trenes Argentinos.

Además, advierte que en paralelo, “se continúa trabajando en la capacitación del personal especializado para que el regreso de los ramales Tigre, J. L. Suárez y Bartolomé Mitre se produzca en las condiciones indispensables de seguridad en la circulación ferroviaria”.