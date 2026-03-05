El tren más extenso de la Argentina recorre cuatro provincias en 32 horas. Foto: Trenes Argentinos.

Los trenes de larga distancia son una de las opciones más económicas para recorrer cada rincón de la Argentina. Si bien el más conocido es el de Mar del Plata, hay otro que se destaca por ser el más largo del país.

Con 1150 kilómetros de distancia, el tren más extenso une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con San Miguel de Tucumán, un trayecto ideal para quienes buscan conocer el país atravesando hermosos paisajes.

El tren más extenso de la Argentina. Foto: Trenes Argentinos.

32 horas de viaje: qué esperar de la travesía en tren más extensa de Argentina

El recorrido total tiene una duración de 32 horas y abarca cuatro provincias con paradas intermedias. De esta forma, por solo $40.000 se puede llegar a un destino perfecto para una escapada solo o en familia.

Pese a tener comedor propio, una de las paradas obligatorias durante el recorrido son los puestos de comidas cercanos a las estaciones de los pueblos, que aprovechan el paso del tren para fomentar su rica cultura gastronómica: desde sandwiches de milanesa y empanadas hasta pastelitos y diferentes bebidas autóctonas harán gozar cualquier paladar.

De Buenos Aires a Tucumán: estas son las estaciones del Tren del Norte

El servicio sale desde la estación de Retiro hacia Tucumán los miércoles y domingos (ambos días a las 21.10) y regresa desde San Miguel de Tucumán hacia Buenos Aires los martes y viernes (ambos días a las 21.30).

Por estos motivos, es ideal para hacer un viaje de varios días y poder sacarle provecho a la ciudad. Asimismo, quienes deseen hacer una escapada más corta, se puede aprovechar para descender en alguna de las paradas intermedias.

El interior de los trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

El trayecto efímero tiene 15 paradas: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, San Lorenzo Andino, Serradino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Arrufó, Ceres, Pinto, Colonia, Herrera, La Banda, Cevil Pozo, Alderetes y Tucumán.

¿Cuánto vale el pasaje del tren de larga distancia a Tucumán?

La categoría más baja es primera y el boleto cuesta $38.000, después sigue pullman a $46.200 y, finalmente, está disponible la opción de sacar un camarote para dos personas a $131.200.

Quienes compren los pasajes de manera online obtendrán un 10% de descuento, por su parte, los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del boleto, mientras que los menores de 3 que no ocupan comodidades no abonan.

Por su parte, los jubilados o pensionados que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% (rige para todos los servicios de larga distancia).

En tanto, los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad (CUD) vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.

El camarote cuenta con diferentes comodidades, como por ejemplo: dos camas cuchetas (la de abajo se puede rebatir como sillón), luz de noche, mesita para dejar cosas, enchufe, perchero, control de temperatura frío calor (aire acondicionado) y un pequeño lavabo.