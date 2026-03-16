El megaproyecto comercial en Santo Tomé que apunta a compradores de Brasil y Paraguay.

La idea de instalar una feria comercial de gran escala, similar a La Salada, volvió a tomar impulso en el litoral argentino. El proyecto apunta a desarrollarse en la ciudad de Santo Tomé (Corrientes), considerada una ubicación estratégica por su cercanía con las fronteras de Brasil, Paraguay y la provincia de Misiones.

Tras varios años en los que la iniciativa no pasó de anuncios preliminares, el plan volvió a activarse en un nuevo contexto político y económico. Según informó el portal ‘Digital Santo Tomé’, fuentes vinculadas al emprendimiento aseguraron que actualmente se trabaja “a destajo” para reflotar la propuesta impulsada originalmente por el empresario Jorge Castillo.

El núcleo del proyecto se ubica en un predio de más de 100 hectáreas adquirido en 2015 en el paraje Cambaí, sobre la Ruta Nacional 14 Foto: Wikipedia

De acuerdo con esas versiones, los promotores del proyecto buscan aprovechar el proceso de desregulación económica impulsado por el gobierno de Javier Milei para avanzar con las gestiones ante organismos provinciales. En esta etapa, optaron por mantener un perfil bajo con el objetivo de evitar los conflictos que la iniciativa había generado en el pasado.

Un polo comercial de 100 hectáreas en el paraje Cambaí

El núcleo del proyecto se ubica en un predio de más de 100 hectáreas adquirido en 2015 en el paraje Cambaí, sobre la Ruta Nacional 14, a unos 15 kilómetros al sur de Santo Tomé. Si bien la propuesta original se enfocaba en un polo textil, la nueva versión contempla una ampliación de actividades para adaptarse a la dinámica económica regional.

Según la información difundida por el medio local, el plan incluye no solo puestos de venta de indumentaria, sino también la construcción de un mercado concentrador frutihortícola y una terminal de ómnibus propia, con el objetivo de facilitar la logística de los compradores que llegarían desde distintos puntos del país y de países vecinos.

Jorge Castillo, el "Rey de La Salada", se encuentra bajo prisión domiciliaria en Buenos Aires. Foto: NA

Aunque Castillo se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria en Buenos Aires, sus representantes intensificaron los contactos en territorio correntino. En ese marco, el exconcejal Eduardo Buero confirmó que ya se realizaron acercamientos con cámaras de comercio locales y con la Federación Económica de Corrientes (FEC).

Consenso regional : hasta el momento, existiría una menor resistencia por parte de los sectores económicos locales en comparación con años anteriores, viendo en el emprendimiento una posible fuente de reactivación comercial.

Decisión irreversible : los mentores del proyecto recuerdan las palabras de Castillo, quien aseguró en reiteradas ocasiones que la decisión de instalarse en Santo Tomé es “irreversible”, sumándose así a los predios que ya posee en Lomas de Zamora y Mendoza.

Documentación en trámite: los empresarios buscan completar primero todas las autorizaciones ante el Estado provincial antes de iniciar el movimiento de suelos y la instalación eléctrica en el predio.

De concretarse, la instalación de esta megaferia podría modificar la dinámica comercial de la zona fronteriza. Sin embargo, aún resta conocer la postura oficial de las autoridades municipales de Santo Tomé frente al eventual desembarco del complejo.