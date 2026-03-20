CABA cambia las reglas de los volquetes:

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana definió un conjunto de normas Foto: Foto generada con IA

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo esquema obligatorio para el uso de volquetes en la vía pública, una reforma que busca ordenar el espacio urbano y responder a uno de los reclamos más frecuentes entre los porteños: la higiene y el desorden en las calles. El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana definió un conjunto de normas que alteran tanto los horarios como la forma en que las empresas y los vecinos pueden utilizar estos contenedores.

La medida surge después de años de quejas por volquetes mal ubicados, rebalsados o abandonados durante días, hechos que generaban problemas de tránsito, acumulación de basura y riesgos para peatones. Con este nuevo marco, la Ciudad busca que las calles estén más despejadas y que el uso de volquetes deje de ser un “vale todo” habitual.

Nuevos horarios estrictos para colocar volquetes

La normativa incorpora un cambio clave: el uso de volquetes queda limitado a un rango horario preciso.A partir de ahora, solo podrán colocarse:

Desde el lunes a las 6:00

Hasta el sábado a las 18:30

Queda prohibido dejarlos durante el fin de semana, lo que apunta a evitar que se transformen en puntos de depósito informal o obstáculos fijos en el espacio público.

CABA cambia las reglas de los volquetes Foto: volquetespola

Identificación obligatoria y estética unificada

Otro punto fuerte es la estandarización visual. Los volquetes deberán:

Llevar el nombre de la empresa y un teléfono visible .

Estar pintados en rojo y blanco con material reflectante para mejorar la visibilidad nocturna.

Esta exigencia apunta a terminar con los contenedores anónimos y oxidados que quedaban por días sin responsable claro.

Ubicación: reglas más duras y menos margen de improvisación

Para evitar bloqueos y peligros, la Ciudad definió con precisión dónde se pueden ubicar:

Dónde sí:

En la calle, paralelos al cordón.

Dónde no:

Esquinas

Rampas

Sendas peatonales

Sumideros

Estacionamientos reservados

Solo en casos excepcionales podrán colocarse en la vereda, siempre dejando al menos 1,50 metros libres para el paso peatonal.

Vecinos de zonas como Palermo ya venían reclamando controles más estrictos, ya que muchas veces los volquetes mal puestos bloqueaban rampas o forzaban a los peatones a bajar a la calle.

Qué hay que saber desde ahora Foto: Foto generada con IA

¿Qué pasa cuando se llena? Cambia la responsabilidad

Uno de los puntos que más controversia generaba era el rebalse.A partir de ahora:

Si los escombros llegan al borde, la empresa debe retirar el volquete inmediatamente .

Si eso no sucede, la responsabilidad recae en quien contrató el servicio, no solo en la empresa.

El objetivo es evitar que las obras o vecinos “se desentiendan” una vez lleno el contenedor.

Alternativa sin costo para pequeños volúmenes

El Gobierno porteño recordó que no todo requiere un volquete.Cuando se trata de hasta 15 bolsas de escombros o 500 kg, los vecinos pueden:

Pedir retiro gratuito a través del 147 o Boti, el chat oficial de la Ciudad.

Esto busca reducir el uso innecesario de volquetes y evitar que se llenen de restos domiciliarios.

Un cambio impulsado por los reclamos vecinales

La higiene urbana es hoy la principal preocupación de los porteños según datos del Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI). Las denuncias por acumulación de escombros, volquetes rebalsados y basura suelta crecieron en los últimos años y fueron clave para acelerar esta actualización normativa.

En síntesis: ¿qué cambia?

Horarios estrictos

Identificación obligatoria

Pintura reflectante

Ubicación regulada

Retiro inmediato al llenarse

Multas y responsabilidad compartida

Alternativa gratuita para pequeños descartes

El nuevo marco apunta a recuperar el orden en el espacio público y reducir riesgos para peatones y automovilistas. La clave, como siempre, será el control efectivo.