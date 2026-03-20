Más de 30 razones para visitar este rincón alemán en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

En pleno Retiro, Buenos Aires guarda un secreto irresistible para los amantes de la gastronomía europea: Extrawurst, el bar–restaurante fundado por dos alemanes que transformaron su nostalgia culinaria en uno de los templos más importantes de la comida germana en Argentina. Con más de 30 variedades de salchichas alemanas, este espacio se volvió parada obligatoria para locales, turistas y, sobre todo, para la comunidad europea que busca sabores auténticos.

La historia detrás del bar que nació de la nostalgia alemana

La historia de Extrawurst parece salida de una novela de viajes y encuentros inesperados. Sus fundadores, Michael Schnirch, oriundo de Núremberg, y André Kalisch, nacido en Berlín Oriental, llegaron a Buenos Aires en distintos momentos, ambos por amor. Mientras Michael se instaló en 2006 tras enamorarse de una argentina, André llegó en 2011 por trabajo y más tarde decidió quedarse tras iniciar una relación.

Sin haberse conocido aún, ambos compartían algo más que un origen alemán: la nostalgia del sabor auténtico de las salchichas tradicionales. André, que incluso elaboraba bratwurst caseras con ingredientes que traía de Berlín, comenzó a venderlas en ferias y, durante la Eurocopa 2012, alquiló un restaurante para ofrecer salchichas y cerveza cada vez que jugaba Alemania. Ese fue el comienzo de un camino que lo llevaría, años más tarde, a unirse a Michael y abrir Extrawurst.

El local abrió hace una década y rápidamente se posicionó como el referente porteño de la charcutería alemana. Hoy es considerado “el gran templo argentino de las salchichas alemanas”.

Un ambiente que transporta a Europa y una historia tan auténtica como sus sabores Foto: Instagram @extrawurst_argentina

Propuesta gastronómica: un menú que honra la tradición alemana

Lo que convierte a Extrawurst en un imán de visitantes es su oferta variada y fiel a las recetas originales. Según reseñas especializadas, el local trabaja de manera artesanal, sin aditivos ni conservantes, lo que otorga un sabor y una textura inconfundibles.

Entre las especialidades más celebradas se encuentran:

Bratwurst : la clásica salchicha blanca alemana, suave y perfecta para iniciarse.

Käsekrainer : rellena de queso, con explosión de sabor en cada bocado.

Currywurst : acompañada por su icónica salsa de curry, uno de los platos más pedidos.

Scharfe Teufel: la opción picante para quienes buscan algo más intenso.

Los platos suelen servirse con panes robustos, chucrut o la tradicional ensalada de papas alemana, otro punto alto del menú.

El bar alemán que conquista en Retiro Foto: Instagram @extrawurst_argentina

Ambiente: un biergarten moderno en pleno Microcentro

El ambiente es cálido, con estética de biergarten moderno, música alemana y en ocasiones, atención brindada por los propios dueños, lo que suma autenticidad a la experiencia.

Tanto las mesas interiores como la vereda del pasaje Tres Sargentos crean un clima ideal para un after office, una picada abundante o una comida relajada con amigos. Reseñas de usuarios destacan la excelente cerveza artesanal, el ambiente cómodo y la atención amable.

Por qué se volvió un fenómeno en Buenos Aires

Extrawurst logró algo que pocos restaurantes de nicho consiguen: unir tradición, calidad y un concepto claro. Es una propuesta simple pero ejecutada con excelencia de ingredientes auténticos, recetas alemanas reales y un ambiente acogedor que conecta tanto con nostálgicos europeos como con porteños curiosos.

A eso se suma su efecto “descubrimiento”: un pasaje escondido, comida abundante, sabores únicos y una historia real detrás.

Dónde queda Extrawurst

Extrawurst tiene su ubicación principal en Tres Sargentos 427, C1054ABC, Retiro, dentro del Microcentro porteño, un pasaje tranquilo que lo vuelve ideal para sentarse en la vereda y disfrutar sin el ruido habitual de la ciudad.

También existen menciones de otra sede sobre Solís 1699 en Constitución, reforzando su presencia dentro de los barrios más concurridos de la Ciudad.