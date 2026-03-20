Tenía 95 años. Foto: Noticias Argentinas

Este viernes 20 de marzo a los 95 años, murió María Takara de Oshiro, madre de Plaza de Mayo y una figura emblemática de la resistencia silenciosa y la memoria de la comunidad japonesa en Argentina. Durante medio siglo, dedicó su vida a la búsqueda de su hijo, Jorge Eduardo, uno de los 17 desaparecidos de origen nikkei durante la última dictadura militar.

Aunque su compromiso fue incansable desde el secuestro de Jorge en 1976, la barrera del idioma -no hablaba español- le impidió sumarse a los orígenes de las Madres de Plaza de Mayo. Recién en 2018, acompañada por Nora Cortiñas, pudo lucir por primera vez el pañuelo blanco en la histórica ronda de los jueves.

Durante medio siglo, dedicó su vida a la búsqueda de su hijo, Jorge Eduardo, uno de los 17 desaparecidos de origen nikkei durante la última dictadura militar. Foto: Radiocanal

Jorge Eduardo, el hijo de María Takara de Oshiro: militancia y herencia japonesa

Jorge Eduardo nació en Argentina el 2 de enero de 1958. Al momento de su desaparición, el 10 de noviembre de 1976, tenía solo 18 años. Era estudiante en la Escuela Técnica de Villa Ballester y militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores.

Quienes lo conocieron, lo recuerdan por su compromiso político y su vínculo con sus raíces: solía repartir volantes, vender revistas de formación y tocar el sanshin, un instrumento tradicional de cuerdas de la cultura nipona. La lucha de María por la verdad encontró un punto de inflexión en 2006, con la reapertura de los juicios de lesa humanidad.

Un sobreviviente del centro clandestino de Campo de Mayo declaró haber visto a Jorge Eduardo en aquel lugar, lo que permitió que su caso se integrara a la megacausa que investiga los crímenes ocurridos en dicha guarnición militar.

María Takara de Oshiro falleció habiendo transformado su dolor en un acto público de memoria tras cinco décadas de una búsqueda que comenzó en la intimidad de su hogar y terminó frente a la Pirámide de Mayo.