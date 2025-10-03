La muerte que lamentó Cristina Kirchner: “Nunca dejó de luchar y sonreír”

Cristina Kirchner utilizó su cuenta de Twitter para despedir a Vera Jarach, activista italiana que perteneció a Madres de Plaza de Mayo. El mensaje.
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 3 de octubre de 2025, 15:01
La activista italiana integró Madres de Plaza de Mayo y murió a los 97 años.
Cristina Kirchner tuiteó pasadas las 11 de la mañana del viernes 3 de octubre y se lamentó por la muerte de Vera Jarach. La reconocida activista italiana, que integró Madres de Plaza de Mayo, perdió la vida a los 97 años y la expresidenta argentina le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

Llegó a la Argentina escapando del nazismo y, años después, otra tragedia la encontró en nuestro país, cuando la dictadura cívico militar desapareció a su hija Franca de 18 años, militante de la UES”, señaló Cristina en el posteo realizado en Twitter.

Cristina triste por la muerte de Vera Jarach.
La expresidenta la despidió en sus redes. Foto: Twitter oficial de Cristina Kirchner

"Vera Jarach… Tenía 97 años… nunca dejó de luchar y de sonreír: ejemplo de resiliencia y memoria. Te vamos a extrañar“, concluyó. En el tuit, publicó una imagen suya junto a la activista por los derechos humanos que dejó su huella en Madres de Plaza de Mayo.