La muerte que lamentó Cristina Kirchner: “Nunca dejó de luchar y sonreír”

Cristina Kirchner utilizó su cuenta de Twitter para despedir a Vera Jarach, activista italiana que perteneció a Madres de Plaza de Mayo. El mensaje.

La activista italiana integró Madres de Plaza de Mayo y murió a los 97 años. Foto: Twitter oficial de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner tuiteó pasadas las 11 de la mañana del viernes 3 de octubre y se lamentó por la muerte de Vera Jarach. La reconocida activista italiana, que integró Madres de Plaza de Mayo, perdió la vida a los 97 años y la expresidenta argentina le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

“Llegó a la Argentina escapando del nazismo y, años después, otra tragedia la encontró en nuestro país, cuando la dictadura cívico militar desapareció a su hija Franca de 18 años, militante de la UES”, señaló Cristina en el posteo realizado en Twitter.

La expresidenta la despidió en sus redes. Foto: Twitter oficial de Cristina Kirchner

"Vera Jarach… Tenía 97 años… nunca dejó de luchar y de sonreír: ejemplo de resiliencia y memoria. Te vamos a extrañar“, concluyó. En el tuit, publicó una imagen suya junto a la activista por los derechos humanos que dejó su huella en Madres de Plaza de Mayo.