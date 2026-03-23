Cambió el calendario de pagos ANSES por el fin de semana largo:

Cobro en ANSES para el resto de marzo. Foto: Foto generada con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el tramo final del calendario de pagos correspondiente a marzo y retomará los depósitos la próxima semana, a partir del miércoles 25, tras los feriados previstos para el lunes y martes.

Durante este período, todas las prestaciones reciben un incremento del 2,88% por movilidad, impactando en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La actualización busca acompañar la evolución de los ingresos en un contexto económico desafiante.

Fechas de cobro de ANSES. Foto: Foto generada con IA

Cronograma de pagos de ANSES en lo que resta de marzo

En cuanto al cronograma, las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo se abonarán según la terminación del DNI:

Los documentos finalizados:

En 2 y 3 cobrarán el 25 de marzo;

En 4 y 5, el 26;

En 6 y 7, el 27;

En 8 y 9, el 30.

La Prestación por Desempleo seguirá el mismo esquema de fechas, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo ya completaron la mayoría de sus pagos, restando únicamente algunos casos puntuales. En tanto, la Asignación por Embarazo continuará con su calendario, incluyendo el pago para DNI terminado en 9 el 25 de marzo.

Por su parte, otras prestaciones como la Asignación por Maternidad, las Asignaciones de Pago Único -que comprenden matrimonio, nacimiento y adopción- y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonarán hasta el 10 de abril, sin distinción por terminación de documento.

Cobro de ANSES. Foto: anses

Desde ANSES recordaron que el calendario de pagos se organiza en función del número de DNI con el objetivo de garantizar una distribución ordenada de los haberes y evitar aglomeraciones en bancos y centros de pago.

Además, los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de distintos canales oficiales. Entre ellos se encuentran el sitio web del organismo, la plataforma Mi ANSES -ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social-, la aplicación móvil y el sistema de Atención Virtual.

De esta manera, el organismo previsional concluye el esquema de pagos del tercer mes del año, asegurando la acreditación de los haberes para millones de argentinos que dependen de estas prestaciones como principal fuente de ingresos.