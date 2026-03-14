Trámite para la jubilación Foto: Foto generada con IA

Iniciar la jubilación en Argentina puede ser un proceso simple… siempre que tu historial laboral esté en orden. Sin embargo, miles de personas descubren al momento de iniciar el expediente que les faltan aportes, registros o documentación clave. Esto genera demoras que pueden extender el trámite varios meses.

Si estás por cumplir la edad jubilatoria, conocer los requisitos, los tiempos y los errores más frecuentes puede ahorrarte dolores de cabeza y acelerar tu acceso al beneficio.

¿Cuándo podés iniciar el trámite de jubilación?

Según el sistema previsional argentino, quienes cumplen con la edad mínima y tienen los 30 años de aportes pueden comenzar el trámite hasta tres meses antes de llegar a la edad requerida. Tanto MDZ como La Voz y Clarín coinciden en este punto: el adelanto está permitido siempre que los aportes estén completos.

Los requisitos generales son:

Mujeres : 60 años + 30 años de aportes.

Hombres: 65 años + 30 años de aportes.

Además, si la persona supera los 30 años de aportes, puede aumentar su haber con un 1% extra por año excedente, hasta un máximo de 45 años, según detalla La Voz.

Cobro de jubilados Foto: Foto generada con IA

Los 5 errores más comunes que demoran la jubilación

Antes de pedir turno en ANSES, es fundamental revisar la historia laboral. Los especialistas coinciden en que las demoras más habituales surgen por inconsistencias en los aportes cargados.

1. Aportes anteriores a 1994 que no figuran

Los registros previos a julio de 1994 no siempre aparecen en el sistema de Mi ANSES. Si esos períodos no están cargados, será necesario presentar documentación que pruebe la relación laboral. Fuentes como MDZ y Clarín subrayan que éste es uno de los obstáculos más repetidos.

2. Empresas que cerraron o fueron absorbidas

Cuando la empresa ya no existe, demostrar los aportes puede volverse complejo. Los especialistas recomiendan reunir recibos de sueldo, certificados laborales, telegramas o constancias, e incluso solicitar la “sábana de aportes” en ANSES.

3. Empleos públicos no cargados

Numerosos organismos estatales fueron fusionados o cerraron, dejando registros incompletos. En estos casos, se debe contactar al área de Recursos Humanos del organismo correspondiente para recuperar los datos.

4. Aportes faltantes de autónomos o monotributistas

Quienes trabajaron de manera independiente deben verificar en AFIP/ARCA que sus pagos estén correctamente registrados. Si no figuran, deberán regularizar antes de iniciar el trámite. citeturn1search1

5. Aportes de cajas provinciales o profesionales sin Reconocimiento de Servicios

Si trabajaste bajo otras cajas, es obligatorio tramitar un Reconocimiento de Servicios para que ANSES pueda incorporarlos al expediente.

Jubilados Foto: Foto generada con IA

Cómo revisar tu historia laboral antes de jubilarte

La verificación se realiza desde Mi ANSES, en la sección Trabajo > Consultar Historia Laboral. Allí podés ver si todos tus aportes están cargados. Tanto MDZ como El Cronista remarcan que este paso es clave para evitar demoras posteriores.

Si encontrás períodos faltantes, será necesario reunir certificaciones, recibos o documentación laboral que respalde esos años.

Documentación indispensable para iniciar el trámite

Según El Cronista, los documentos esenciales son:

DNI vigente

Formulario PS 6.18 (Solicitud de prestaciones previsionales)

Certificaciones de servicios (PS 6.2)

Partidas de nacimiento para el reconocimiento de tareas de cuidado (en el caso de mujeres)

En casos de discapacidad, presentar CUD

Además, ANSES exige que toda la información personal esté actualizada, incluyendo vínculos familiares y datos de identidad.

¿Cuánto tarda en salir la jubilación?

De acuerdo con InfoTrámites, el trámite suele demorar entre 6 y 12 meses, dependiendo de la completitud de la documentación y de las verificaciones que deba realizar ANSES. La falta de aportes o documentos suele ser el principal motivo de extensiones del plazo.

Iniciar la jubilación no tiene por qué ser un proceso complejo. La clave es anticiparse, revisar tu historial laboral con tiempo y corregir cualquier inconsistencia antes de solicitar el turno. Evitar los errores más frecuentes puede acelerar significativamente la aprobación del beneficio y garantizar que comiences a cobrar cuanto antes.